Türkiye Gazetesi

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve tepkiler devam ediyor. Uzay çalışmaları da tepkilerden nasibini aldı. Avrupa ile Rusya arasınndaki ortaklık ile yürütülen ExoMars programı durduruldu.

ESA (Avrupa Uzay Ajansı) yaptığı açıklamada, "Avrupa değerlerine tam saygı göstererek uzay programları geliştirmek ve uygulamakla görevli hükümetler arası bir kuruluş olarak, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, insan kayıplarını ve trajik sonuçları derinden kınıyoruz" ifadesine yer verdi. Açıklamada ayrıca Rusya’ya karşı alınan kararın üye devletler tarafından alınan kararlara uyumlu olduğu da vurgulandı.

Avrupalı yetkililer, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "16-17 Mart tarihlerinde Paris'te toplanan ESA'nın Yönetici Konseyi, ExoMars konusunda Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan durumu değerlendirdi. Oybirliği ile 2022'de fırlatılacak ExoMars gezici görevinde Roscosmos ile devam eden işbirliğini yürütmenin mevcut imkansızlığı kabul edildi ve ESA Genel Direktörüne işbirliği faaliyetlerini alınan karar doğrultusunda askıya almak için uygun adımları atması talimatı verildi."

Açıklamada, ESA Genel Müdürü'ne, ExoMars gezici misyonunu uygulamak için ileriye dönük mevcut seçenekleri tanımlamak ve hızlı bir endüstriyel çalışma yürütmesi için yetki verildiği de belirtildi. ESA, "Roscosmos'un personelini Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan çekme kararının ardından, Soyuz tarafından başlatılması planlanan tüm görevler askıya alındı. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Programı nominal olarak çalışmaya devam ediyor. Ana amaç, mürettebatın güvenliğini sağlamak da dahil olmak üzere ISS'nin güvenli operasyonlarını sürdürmektir” sözleri ile açıklamayı noktaladı.

NASA astronotu rekor kırdı: 344 gündür uzayda ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Mark Vande Hei, uzayda en fazla kalan Amerikalı astronot unvanına sahip oldu. Ancak uzayda en fazla kalan insan halen Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait.

Rus uzay ajansından yalanlama: Amerikan astronot evine dönebilecek Ukrayna işgali nedeniyle ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasına cevap olarak Rus basını, NASA'yı (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) tehdit etmişti. Sosyal medyada yayılan bir videoda Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonundaki Amerikan astronot Mark Vande Hei'yi Dünya'ya geri getirmeyerek orada mahsur bırakabileceğini ileri sürdüler. Ancak Roscosmos'tan açıklama geldi.