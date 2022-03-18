Türkiye Gazetesi

İnsan eli değmeden araçları park eden tam otomatik katlı otopark, Türkiye'nin beşinci Karadeniz Bölgesi'nde ise ilk olma özelliği taşıyor. Sürücüler, otoparkın girişinde elektronik kart alarak park kabinine yönlendiriliyor. Sürücü araçtan inip kabinden çıktıktan sonra otomatik vale sistemi çalışıyor ve otomobili asansör sistemiyle boş alana yerleştiriyor. Otopark çalışanları, 42 kamera ve sensörün aracılığıyla süreci takip ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un en önemli ihtiyaçlarından birinin otopark olduğunu ve birçok bölgeye otopark yaptıklarını söyledi. Zorluoğlu, "Aracınızı götürüp bırakıyorsunuz, herhangi bir şoförle değil, sistem alıyor, kendisi yerleştiriyor. Aynı usulle aracınıza ihtiyacınız olduğunda sistem getirip size teslim ediyor. İnsan faktörünün minimize edildiği daha çok otomasyon sistemlerinin, teknolojinin kullanıldığı, bize de çok enteresan gelen güzel bir otopark oluşturduk." dedi.

'UZAY MEKİĞİNDE MİYİZ?'

Otopark görevlisi Osman Kaya, "Vatandaşlarla ilginç diyaloglar oluyor. Hayranlıkla izleyenler var, 'Uzay mekiğinde ya da Japonya'da mıyız, film setinde miyiz?' diyenler var. İnsanlarımız şaşırıyor. Böyle bir şey Trabzon'a layıktı. Güzel oldu." şeklinde konuştu. Osman Kaya, COVID-19 pandemisinde kimsenin eli değmediği için otomatik otoparkın büyük bir avantaj sağladığını da sözlerine ekledi.

(Foto: AA)

Müşterilerden Abdurrahman Eroğlu ise, "Devamlı buraya geliyorum. Daha önce görmemiştim. Avrupa'da yaşamıştım ve orada genelde özel evlerde vardı. Böylesine rastlamamıştım. Burada da ilk defa gördüm. Çok da güzel olmuş, hoşuma gitti. Herkese de tavsiye edelim." dedi.

Piyasa değeri 100 milyon olan araçlar otoparklarda çürüyor Mersin'de bir otoparkta bulunan yaklaşık 100 milyon liralık 650 araba ve bin 600'e yakın motosiklet sahipleri tarafından alınmayınca otoparkta çürümeye terk edildi.

Ukraynalılar evlerindeki yatak ve ısıtıcıları otoparklara taşıdı Rus taarruzu altındaki Kiev’de yaşayan Ukraynalılar geceyi sığınaklarda geçirdi. Binaların altındaki otoparkları sığınağa dönüştüren Ukraynalılar, evlerinden getirdikleri eşyalarla otoparkları daha yaşanabilir hale getirmeye çalıştı.