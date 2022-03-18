Türkiye Gazetesi

Japonya merkezli elektronik ve teknoloji devi Sony, oyun dünyasının da önde gelen isimlerinden. Sony'nin PlayStation YouTube hesabı üzerinden yayınladığı yeni bir video, Hogwarts Legacy'nin nasıl oynanacağını gösteriyor. Oyunun geliştiricisi ise Avalanche Software.

Hogwarts Legacy, 1800'lerin sonlarında, Harry Potter'ın okula kaydolmasından yaklaşık 100 yıl önce geçiyor. Oyuncular, büyü yapmayı öğrenecek, süpürgeyle uçabilecek ve çeşitli fantastik canavarlarla karşılaşacak. Bunun yanı sıra, diğer Harry Potter oyunlarının aksine Hogwarts Legacy'deki karakterler özelleştirilebilecek. Bu arada, oyuncular Hogsmeade kasabasını da görebilecek. Keşfedileceke çok fazla toprak ve bölge oyuncuları bekliyor.

Sony tarafından gelen açıklamaya göre, Hogwarts Legacy, PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series konsolu kullanıcılarına 2022'nin sonunda sunulacak.

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