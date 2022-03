Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde 100'ün üzerinde başvuru yapılan yarışmada, Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Bilgisayar, Yazılım ve Makine Mühendisliği öğrencilerinden oluşan 24 kişilik "CanBee" uydu takımı ön elemeyi geçen 40 ekip arasında üçüncü olarak yer aldı. Ekip, 2019'da ABD Teksas'ta düzenlenen aynı yarışmada da 40 üniversite arasında 5'inci olmuştu.

Çankaya Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Selçuk Geçim, "Bu yılki başarımız önceki dünya beşinciliğinden daha iyi olacak gibi görünüyor. Uydumuz, NASA'nın imkanlarıyla 1 kilometre gökyüzüne fırlatılacak. İnişte de çeşitli haberleşme üniteleri gibi ilgili yazılımlar test edilecek. Final sonucu bu testlerden sonra belirlenecek." dedi.

Açıklamasının devamında ise Türkiye Uzay Ajansı'na (TUA) değinerek, "Türkiye tabii ki uzay ajansını kurmakla çok önemli bir adım attı. Umuyoruz, bundan sonra gerekli gelişmeler sağlanır. Mesela birçok üniversite, ABD'den biliyorum, kendi uydularını fırlatıp kendi internet haberleşmelerini de bu uydu üzerinden daha güvenli yapıyor. Bugün biz de özel uydumuzu atıp, Çankaya Üniversitesi olarak bu işi yapacağız dememiz biraz erken ama dediğim gibi her şey bir adımla başlıyor. İleride düşünmemiz gereken, düşünebileceğimiz hedeflerden biri olarak değerlendirebiliriz." şeklinde konuştu.

UYDU EKİBİ GELECEĞE GÜVENLE BAKIYOR

'CanBee' ekibinin akademik danışmanı ve üniversitenin Makine Mühendisliği araştırma görevlisi Eyup Koçak, "Mezun olduktan sonra ülkemizin savunma sanayisi veya yüksek teknolojiye yönelik mühendis ihtiyacını karşılamak amacıyla bir hazırlık oluyor. Çünkü almış olduğumuz bu başarıyla birlikte öğrencilerimiz sadece ulusal bazda değil uluslararası arenada da kendilerine yer edinip yüksek donanımda, yüksek niteliğe sahip işler ortaya koyabiliyorlar. Öğrencilerimiz zirvede kendilerini gösterebiliyorlar." dedi.

2020'den beri model uydunun yazılım görevini üstlenen Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Kerim Güven edindiği tecrübe sayesinde iş hayatında daha avantajlı olacağını söyledi.

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS), NASA ve ileri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından düzenlenen CanSat model uydu yarışması, dünyanın en saygın model uydu yarışması olarak görülüyor. Türkçesi 'kutu uydu' anlamına gelen 'Can Satellite'in kısaltılmış hali olan CanSat, 2004'ten bu yana yeni fikirlere yuva oluyor. Ön elemeyi geçen 40 üniversitenin ekipleri, Virginia Tech Üniversitesinde 9-12 Haziran tarihleri arasında finalde yarışacak. Sadece üniversite öğrencilerine açık olan yarışmada, takımlardan akademik danışman takibinde, her yıl açıklanan görevi gerçekleştirebilecek uzay sistemlerini tasarlamaları, üretmeleri ve görevi icra etmeleri bekleniyor.

