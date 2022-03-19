Türkiye Gazetesi

NASA, önümüzdeki birkaç yıl içinde Ay'a insanlı bir uçuş başlatmadan önce yeni dev roketle testler yapmayı planlıyor. Roketin ilk görevi, birkaç ay sonra, Ay'ın etrafına insansız bir deneme kapsülü göndermek olacak. İlerleyen yıllarda insanlı görevler başlayacak ve SLS roketi ile astronotlar Ay'a yeniden ayak basacak.

Yüksekliği 100 metreden biraz az olan Uzay Fırlatma Sistemi, 1960-1970'li yıllarda insanları Ay'a taşıyan Apollo Saturn roketlerinden daha güçlü. NASA, uzay aracını ilk kez Kennedy Uzay Üssü'ndeki montaj binasından çıkararak fırlatma rampasına yerleştirdi. Böylece roketin parçaları da birleştirilerek ilk kez bütün hali görüldü.

(Foto: NASA)

5 bin ton ağırlığa ve 120 metre yüksekliğe sahip seyyar fırlatma aracına monte edilen SLS, uzay araçlarını taşımak için kullanılan dev traktöre yerleştirildi. Yapının kendisinin de ağır olması nedeniyle yolculuk 11 saat sürdü ve 5 kilometre ötedeki fırlatma rampasına taşındı.

BBC'nin haberine göre, SLS muhtemelen 3 Nisan'da yapılacak denemeye hazırlanıyor. Rokete iticiler yüklenecek ve kalkıştan 9,4 saniye öncesinde sistem durdurulacak. Yani roketin altındaki motorlar ateşlenmeyecek. Eğer herhangi bir sorun ortaya çıkmazsa, NASA insansız görevin tarihini belirleyecek.

ARTEMİS'E ADIM ADIM

NASA, Artemis görevi öncesinde insansız bir görev gerçekleştirerek, roketin taşıyacağı Orion kapsülünü Ay'ın çevresinde 26 gün turladıktan sonra yörüngeye oturtacak. Bu kapsül, ilerleyen yıllarda Ay'a ulaşması beklenen insanlara ev sahipliği yapacak.

SLS ateşlendiğinde böyle görünecek. (Foto: NASA)

NASA programlarını denetleyen kurumun açıklamasına göre, SLS ile yapılacak ilk dört uzay uçuşunun her biri 4 milyar dolarlık bir bütçeyle gerçekleşecek. SpaceX'in Ay ve Mars programlarının aksine sürdürülebilir bir roket tipi olarak görünmüyor. Çünkü SpaceX'in Falcon roketleri yeniden kullanılabilir şekilde tasarlanıyor. Bir roket defalarca kez kullanıldığı için daha az maliyete neden oluyor.

Türk öğrenciler tasarladı, NASA fırlatacak ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Lockheed Martin şirketi tarafından düzenlenen yarışmada ön elemeyi geçen Çankaya Üniversitesi öğrencileri, uydularını fırlatmak için hak kazandı. Öğrencilerin ürettiği model uydu prototipi, NASA'nın gözetiminde 11 Haziran'da 1 kilometre yüksekliğe fırlatılacak.

NASA astronotu rekor kırdı: 344 gündür uzayda ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Mark Vande Hei, uzayda en fazla kalan Amerikalı astronot unvanına sahip oldu. Ancak uzayda en fazla kalan insan halen Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait.