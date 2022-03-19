Türkiye Gazetesi

Rus bilgisayar programcısı Pavel Durov'ın geliştirdiği Telegram, WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biri ve 2013'ten beri dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarını hizmet ediyor. Ancak şirket, Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından cezalandırıldı. Çünkü Güney Amerika ülkesinde yasaklandı.

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Brezilya Yüksek Mahkemesinin uygulamayı neden yasakladığına dair bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, yasağın nedeni, Telegram'ın eski e-posta hesabına gönderilen mesajları okumaması nedeniyle uyarıları görmemesi.

Durov, şirketinin mahkemeden gelecekteki yayından kaldırma taleplerini özel bir e-posta adresine göndermesini istediğini söylüyor. Ancak CEO, "Telegram.org kurumsal adreslerimiz ile Brezilya Yüksek Mahkemesi arasında giden e-postalarla ilgili bir sorunumuz varmış gibi görünüyor" şeklinde konuşarak durumu açıklamaya çalıştı. Açıklamada, mahkemenin eski genel amaçlı e-posta adresini kullanmaya devam ettiği ve Telegram yöneticilerinin bu e-postaları gözden kaçırdığı belirtildi. Sonucunda mahkeme, Telegram'ı cezalandırdı. Bununla birlikte, şirket bu e-postaları eski e-posta adresine bakarak bulduğunu belirterek, durumu mahkemede düzeltmeye çalışıyor.

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