Türkiye Gazetesi

XDA Developers teknoloji sitesinin eski genel yayın yönetmeni Mishaal Rahman, Google'ın görünüşte kullanıma sunulan özellik hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra The Verge sitesinin bir editörü de telefonunda yeni özelliğin göründüğünü söyedi.

Google tarafından herhangi bir açıklama gelmezken, Android cihazınızda yeni özelliğin olup olmadığını görmek için Google uygulamasını açın ve profil resminize dokunun. Ardından 'Son 15 dakikayı sil' seçeneğini arayın.

Bununla birlikte, arama geçmişi temizlemeye yönelik bu özelliğin Google'ın Android uygulamasına ulaşması zaman aldı. Google, özelliği ilk olarak Mayıs ayında Google I/O etkinliğinde duyurmuş ve Temmuz ayında Google'ın iOS uygulamasına gelmişti. O zaman, Google, uygulamanın Android sürümüne 2021'de geleceğini açıkladı. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı teknoloji devi planlanan süreyi kaçırdı.

Google'ın özelliği masaüstüne getirmeyi planlayıp planlamadığı da halen belirsizliğini koruyor. Şirket tanıtımda özelliğin hangi platformlarda kullanılabileceğini belirtmemişti ve Temmuz ayında Google, özelliğin yalnızca iOS ve Android uygulamalarına geleceğini açıklamıştı.

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