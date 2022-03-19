Türkiye Gazetesi

LG tarafından yapılan açıklamada, Rusya'dan çekilme kararının ne kadar süreceği belirtilmedi. Ancak durumu 'yakından izleyeceklerini' vurguladılar. Açıklamaya göre şirket, herkesin refahı konusunda 'derinden endişe duyuyor' ve insani yardıma büyük önem veriyor.

Şubat ayının sonundaki işgalden haftalar sonra gelen kararın zamanlamasını neyin tetiklediği net değil. Ancak harekete geçmek için çok fazla baskı olduğu düşünülüyor. Apple, Microsoft, Samsung ve onlarca teknoloji şirketi zaten Rusya'daki sevkiyatları ve satışları dondurdu. LG, Ukrayna'yı işgal etmesine rağmen Rusya pazarında hizmet etmeye devam etseydi eleştirilecekti.

LG telefon endüstrisinden ayrılmış olsa da, televizyonlardan klimalara ve buzdolaplarına kadar onlarca ürün geliştirerek elektronik sektöründe önemli bir konuma sahip. LG'nin ve Samsung'un hamlesi sonrasında Rusya, dünyadaki en büyük iki cihaz markasını kaybetmiş oldu. Rusların, Çin ve başka yerlerden gelen markalar sayesinde hala seçeneklere sahip olması muhtemel gittikçe seçenekler daralıyor.

Teknoloji devleri üretimi durdurdu: 17 milyon karantinada Son haftalarda koronavirüs vaka sayılarında görülen artış nedeniyle Çin'de sıkı tedbirler alınıyor. Nüfusu 17 milyonun üzerinde olan Shenzhen tecrit altına alınırken, Samsung ve Apple'ın tedarikçisi olan Foxconn, şehirdeki üretimi durdurdu.

Zelenskiy'den teknoloji devlerine destek çağrısı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, uluslararası teknoloji şirketleri Microsoft SAP ve Oracle'dan Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurmasını ve oradaki teknolojilerin desteklenmesinden tamamen vazgeçmesini istedi.