Türkiye Gazetesi

WhatsApp, gelecekteki bir güncellemede sunacağıı 'Siparişler' sekmesini geliştiriyor. Bu özellik geliştirme aşamasında olduğu için henüz beta test kullanıcıları tarafından kullanılamıyor ancak haberimizde önizlemesini görebilirsiniz.

WABetaInfo'nun haberine göre, Meta'ya ait mesajlaşma platformu, işletme hesabı kullanıcılarının müşterilerle olan siparişlerini daha iyi yönetebilmeleri için yeni araçlar üzerinde çalışıyor. Şirket, siparişlerinizin listesini görüntülemeye izin veren WhatsApp Business Ayarları içinde yeni bir bölüm geliştiriyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, belirli müşteriler için oluşturduğunuz tüm siparişler bu yeni bölümde listelenecek.

Bu menüde, sipariş için bir başlık, fiyat ve miktar eklemeye izin veren 'Siparişler' adlı yeni bir seçenek mevcut olacak. Ekran görüntüsü iOS'ta WhatsApp Business beta sürümünden alınmış olsa da WhatsApp aynı özelliği Android için WhatsApp Business'ın gelecekteki bir güncellemesinde de sunacak. Ancak yeni sekmenin ne zaman geleceği henüz belli değil.

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