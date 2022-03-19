Türkiye Gazetesi

Silahlı drone Songar'ı geliştiren Asisguard ile Troy Teknoloji Savunma iş birliğindeki saha testleri başarıyla gerçekleşti. Askeri sınıf yüksek infilaklı patlayıcılar, bu patlayıcılarla yüksek etkinlik sağlayabilen harp başlıkları üreten Troy Teknoloji Savunma, aynı zamanda yerli imkanlarla mini roketler de geliştiriyor. Bu roketler silahlı drone Songar tarafından ateşlendi.

Otomatik makineli tüfekle ortaya çıkan ve daha sonra güvenlik güçlerinin envanterine katılan Songar'a farklı silah sistemleri ve mühimmatlar da entegre edildi. Asisguard ve Troy Teknoloji Savunma'nın çalışmaları sonucunda mini roketler de Songar'a entegre edildi. Songar'a yerleştirilen atıcı tüplere monte edilen mini roketlerle 8 başarılı atış yapıldı.

YERLİ ROKETLER HEDEFLERİ VURACAK

AA'da yer alan habere göre, 40 milimetre çapındaki roketler mini ve mikro insansız hava araçları (İHA) ile insansız kara araçlarında kullanılabilecek şekilde yerli imkanlarla geliştirildi. Döner veya sabit kanatlı, alçak irtifa, mini veya mikro İHA'ların taşıyabileceği yük limitleri içinde kalan mini roket, çok amaçlı kullanım için uygun altyapıya sahip. İç güvenlik ve sınır ötesi harekatlar ile meskun mahal operasyonlarında kullanılabileceği ifade edildi.

Uzunluğu 170 milimetre olan mini roket, 550 milimetrelik atıcı tüpten fırlatılıyor. Roketin ağırlığı tek kullanımlık atıcı tüple 500 grama karşılık geliyor. Bir mini İHA'ya 6 adete kadar roket entegre edilebiliyor. Mini roket 2 kilometre azami menzile ulaşıyor, 100-500 metre etkili menzil aralığıyla görev yapıyor. Öğrenebilen akıllı tapaya sahip antipersonel harp başlığı 12 metre yarıçapta etkinlik gösteriyor. Zırh delici harp başlığı penetrasyon kabiliyeti STANAG 4569 Level 2 seviyesine karşılık geliyor.

Sistemin ana amacı ise, tehlikeli bölgeye personel göndermeden kontrollü olarak belirli bir mesafeden tehdit unsurlarını belirlemek. Aynı zamanda daha önceden tespit edilmiş hedefleri etkisiz hale getirmesi de temel işlevlerinden biri.

Silahlı drone sisteminin birincil avantajları arasında dışa bağımlılığı ortadan kaldıran yerli ve imkanlar geliştirilmesi, düşük maliyetli olması, ihtiyaca göre geliştirilmesi, kullanımının kolay olması ve hafif ve personel tarafından çok adetli taşınabilir oluşu yer alıyor. Mini roketli insansız hava ve kara araçlarıyla zırhsız ve hafif zırhlı araçlar, binalar, küçük yapılar gibi sabit hedeflerin vurulması ve imha edilmesi hedefleniyor.

Türk araştırmacılardan yerli nano-laboratuvar: 15 dakikada kanser teşhisi TÜBİTAK'ın Lider Araştırmacılar Programı aracılığıyla ABD'den Türkiye'ye dönerek Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) çalışmaya başlayan Dr. Fatih İnci ve ekibi, yerli imkanlarla nano-laboratuvarlar kuruyor. Araştırmacılar, kanser gibi pek çok hastalığı akıllı çiplere yerleştirilen bir damla kan, idrar ya da ter örneği ile 15 dakikada tespit etmeyi amaçlıyor.

Yerli projelere hız verildi... Tam gaz savunma Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, ülkeleri savunma sanayi alanına daha fazla yoğunlaşmaya sevk ederken, Türkiye de yerli ürünlerin geliştirilmesi, seri üretime geçilmesi ve bu ürünlerin bir an önce TSK’ya teslim edilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.