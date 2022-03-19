Türkiye Gazetesi

Porsche CEO'su Oliver Blume, şirketin Apple ile heyecan verici ortak projeleri tartıştığını ancak şu anda gelecekteki projelere ilişkin kesin kararlar almak için çok erken olduğunu açıkladı. Blume'ın açıklamasının ne anlama geldiği tam olarak anlaşılmazken, Apple'ın uzun süredir konuşulan elektrikli araç projesiyle ilgili olabileceği düşünülüyor.

Blume, Porsche ve Apple'ın geleneksel olarak yakın işbirliği içinde olduğunu vurguladı. Porsche yöneticilerinin Apple ile ortak projeleri görüşmek üzere geçtiğimiz yılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini söyledi.

Porsche CEO'su, "Zaten Apple CarPlay'e sahibiz, bunu genişleteceğiz" dedi. Porsche, araç içi sesli asistanı için son yıllarda Apple ile sıkı bir şekilde çalışıyor.

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