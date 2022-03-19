Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin savunma alanında yerlileşme hedefindeki en kritik hamlelerden olan ve başarısı ile dünyayı sallayan Bayraktar TB2'ler, sıcak savaş gündeminde yeniden adından söz ettirmeye başladı. SİHA'lar konusunda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi bir şekilde kısa sürede rakip olan Türkiye, dünyanın savunma sanayisinde yükselen ülkesi olarak adını manşetlere yazdırıyor.

"UCUZ AMA ÖLÜMCÜL"

Dünyanın gündemi Ukrayna-Rusya gerilimi olunca Bayraktar TB2'ler yeniden manşetleri süsledi. Başarısı ile adından söz ettiren silahlı insansız hava araçları, son olarak ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP)'te kendisine yer buldu.

"Ucuz ama ölümcül Türk drone'ları Ukrayna'nın savunmalarını güçlendiriyor" başlığıyla verilen haberde, savaşın ilk günlerinde Rus birliklerin hava savunma sistemlerini henüz tam olarak kurmadığı dönemde SİHA'ların başarılı saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

"TB2'LERLE BASKIN DÜZENLEDİLER"

AP'nin haberinde görüşüne yer verilen Birleşik Krallık merkezli Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nden Jack Watling, "TB2'ler orta irtifada yavaş uçan, büyük elektromanyetik iz oluşturan ve büyük radar kesit alanına sahip hava araçları olduğu için normalde bir fark oluşturmamalıydı. Rusların kuvvetli hava savunma sistemleri var, dolayısıyla SİHA'lar vurulmalıydı fakat Ukraynalı birlikler bu SİHA'ları kullanıp özellikle düşük irtifada uçtuktan sonra yükselerek baskın düzenledi" ifadelerini kullandı.

"PROPAGANDA TARAFINDA İŞE YARAYACAKLAR"

ABD merkezli Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nden Aaron Stein ise "Havalanabildikleri ve silah taşıyabildikleri sürece SİHA'lar kullanışlı olacak. En çok da propaganda tarafında işe yarayacaklar" dedi.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace da 9 Mart'ta düzenlediği bir toplantıda Bayraktar TB2'leri övmüş, SİHA'ların "Rus birliklerin ilerleyişini yavaşlatmak ya da engellemekte çok önemli rol oynadığını" belirtmişti.

Selçuk Bayraktar, insansız hava araçları sanayii alanının ABD, Çin ve İsrail tarafından işgal edildiğini ancak Türkiye’nin dünyada ilk üçte olduğuna dikkati çekti.

SURİYE, ERMENİSTAN VE LİBYA ÖRNEĞİ

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) dışında da dünya basınında başarılarıyla yer almaya devam eden Bayratar TB2'ler, Alman Bild gazetesi ve ABD'nin New York Times gazetesinde de kendisine yer buldu.

Bild gazetesi Bayraktar'ın Suriye, Ermenistan ve Libya'da Rus yapımı Pantsir S-1 uçaksavar sistemini imha edebildiği aktarırken, Ukrayna'da birçok Rus askeri teçhizatını da ortadan kaldırdığına işaret etti.

Teknik detaylara da yer verilen haberde, 2015'ten bu yana kullanılan Bayraktar'ın 24 saate kadar harekat sahası üzerinde kalabildiği ve buradan hassas güdümlü mühimmat (2,5 kg ile 37,5 kg arası) ateşleyebildiği, 7 kilometreden uzun uçuş yüksekliği sayesinde uçaksavar sistemlerinden kurtulabildiği kaydedildi.

ETKİLİ ŞEKİLDE YAVAŞLATIYOR

ABD'nin New York Times gazetesi ise ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya yardım amaçlı yaptığı sevkiyatları aktarırken Bayraktar TB2'lerden bahsetti.

Gazetenin haberinde, Rus askeri konvoyuna karşı Ukrayna ordusunun Türkiye yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını da başarılı şekilde kullandığına değinilerek, bütün bunların Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişini etkili şekilde yavaşlattığına dikkat çekildi.