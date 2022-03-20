Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Microsoft'un Türkiye'de faaliyet gösterecek olan AR-GE merkezi açıldı. Açılış töreni Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin’in ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Microsoft Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Ralph Haupter’in katılımlarıyla gerçekleşti. Microsoft Türkiye için stratejik öneme sahip olan AR-GE merkezi, açık kaynaklı veri tabanları (PostgreSQL), bulut üzerinde ölçeklenen dağıtık sistemler ve yüksek performansta büyük veri işleme alanlarına odaklanacak. Ayrıca AR-GE merkezi sayesinde Türkiye’nin bilgisayar mühendisliği alanında yetiştirdiği kabiliyetlere kendilerini geliştirme ve uluslararası düzeyde uzmanlarla çalışma fırsatı sunulacak. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin “Burada kamu paydaşlarımızı ve ülkemizin start-up ekosistemini bir araya getirerek yerli yazılım alanında Türk şirketlerin potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalar yapacağız. Bu yatırım, Microsoft’un Türkiye’ye olan inancının ve güveninin somut bir göstergesi” dedi.

Microsoft'tan Rusya kararı Rusya'nın Ukrayana'ya karşı başlatmış olduğu savaş sonrası aldı yaptırımların ardı arkası gelmiyor. Son olarak teknoloji şirketi Microsoft, Rusya'ya satışlarını durdurdu.