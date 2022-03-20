Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kullanıcı, Boodio uygulaması üzerinde geçirdiği dinleme ve okuma süreleri ile aylık uygulama bedelinin bir kısmını BODI Coin olarak geri alabilecek. Kazanılan BODI Coin’ler abonelik, yeni içerik satın alma, yazar ve yayınevi fonlama gibi işlemlerde de kullanılabilecek. İlerleyen günlerde ise Bitay ve Boodio App üyesi bir milyon kişiye, satın alacakları bütün kitapların satış bedelinde BODI Coin hediye dağıtılacak. Böylece sektöre yaklaşık 30 milyon TL değerinde kaynak sağlayacaklarını belirten Boodio International Blockchain Publishers Platform CEO’su Mehmet Arslantunalı “Proje ile e-Kitap ve sesli kitap sektöründeki yüzde 80’e varan komisyon oranları ortadan kalkacak. Dijital sahaflığın yatırımcı ve eser hak sahiplerine yeni gelir modelleri açması ile on binlerce benzersiz kitabı yayına sunulacak” dedi.

Yayıncılar yeni kitaplar için buluşuyor İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası, 72 ülkeden 332 uluslararası yayıncı ile Türkiye’den 223 yayıncının katılımıyla bugün başlıyor...