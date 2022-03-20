Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Zirvede girişimcilik ve start-up konuları uzman kişilerden katılımcılara aktarıldı. 360 derece çekimlerin yapıldığı paneller sonrası ise katılımcı öğrenciler arasından yapılan çekilişle VR gözlük ve Anatolian Business Forum NFT’leri hediye edildi. Zirvenin açılışında konuşan Anatolian Business Forum Başkanı & Kurucu Ortak Anıl Taşdemir girişimcilik ve startup ekosisteminin geliştirilmesi hedeflenirken, kariyer yolculuğunu dizayn eden üniversite öğrencilerine vizyon oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek “Başarının doğru yol haritası cesaretten geçerken dijitalleşen dünyada farklılaşan kazanıyor. Bu anlamda Anatolian Business Forum olarak 81 şehirde gençlerle geleceği konuşacağız. Ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi olmayı hedefledik ve bu yolda gereken tüm çalışmaları yapacağız” dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, akıllı şehircilik alanında önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek “Bizleri daha güzel yarınlar bekliyor. Türkiye’de ilk olan Anatolian Business Forum’un hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Girişimci kadınların ilk serüveni evde başlıyor El becerisi konusunda zengin olan bu toprakların kadınları seramik, dikiş ve örgü ile hayallerine adım adım yürürken, başarı hikâyeleriyle de hemcinslerine ilham kaynağı oluyor. Kimi kendi işinin patronu olmak istiyor, kimi de hobi olarak başladığı uğraşını geçim kapısına dönüştürüyor. Bunlar içinde aile ekonomisine katkıda bulunanların sayısı da azımsanmayacak kadar çok... Kadın elinin değdiği her işte âdeta bir başarı hikâyesi ortaya çıkıyor. İşte bu hafta hayallerinin peşinden koşup hemcinslerine örnek olan girişimçi kadınları bir araya getirdik.