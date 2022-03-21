Türkiye Gazetesi

Fiziksel dünyayı sanal dünya ortamına taşıyan 'metaverse' kavramı, AK Parti'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek 'Forum Metaverse' programında ele alınacak. Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenecek programa, akademisyenler, alanında uzman isimler ve çok sayıda davetli katılacak.

Forum Metaverse'te sanal evrenin faydaları ve olası zararları tartışılacak. 'Metaverse ve Yaşam' oturumunda yeni teknolojinin gündelik yaşama olası etkileri üzerinde durulacak. 'Metaverse ve Değerler' başlıklı ikinci oturumda da toplumsal değerlere yansımaları değerlendirilecek.

AK Parti Forum Metaverse programı düzenleyecek AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla "Forum Metaverse" programı düzenleyecek.

ODTÜ'den metaverse'te arama-kurtarma sistemi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bilim insanları, metaverse yani sanal evren için arama-kurtarma sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Araştırmacılar, özellikle kritik görevlerde, tehlikeli işlerde insanların eğitilmesine yönelik metaverse teknolojisi geliştirdiklerini açıkladı.