Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Apple, dolandırıcılık nedeniyle eski bir çalışanını mahkemeye verdi. 52 yaşındaki Dhirendra Prasad, 10 yıl boyunca Apple'ın Küresel Hizmet Tedarik Zinciri bölümünde önemli bir pozisyonda çalıştı. Geçtiğimiz hafta açılan bir federal davada Prasad hakkında şirketi dolandırmak için konumunu istismar ettiği ileri sürüldü. 52 yaşındaki eski çalışan, parça çalmak ve şirketin hiç almadığı ürün ve hizmetler için ödeme yapmasına neden olmak gibi onlarca dolandırıcılık suçuyla yargılanıyor.

San Jose'deki ABD Başsavcılığı, federal hükümetin Prasad'ın yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki beş gayrimenkulüne ve banka hesaplarına el koyduğunu açıkladı. Prasad'ın dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yapmak için komplo kurmak suçlamaları nedeniyle mahkemeye çıkması bekleniyor. Davalının avukat tutup tutmadığı belli değilken, savcılar, Apple ile çalışan satıcı şirketlerin iki sahibinin Prasad ile dolandırıcılık yapmak ve kara para aklamak için komplo kurduklarını itiraf ettiğini söyledi.

Dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçakçılığının her biri için en fazla beş ila 20 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Ancak ceza yönergeleri ve hakimlerin takdir yetkisi nedeniyle, federal mahkemede dolandırıcılıktan hüküm giyen çoğu kişi azami cezadan daha azını alabiliyor.

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