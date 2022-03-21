Türkiye Gazetesi

Ukrayna işgalinin üzerinden neredeyse bir ay geçti ve Rusya, savaş şiddetini artırmaya yönelik yeni planlarını devreye soktu. Rusya, ses hızının 10 katı hızla uçabilen manevra kabiliyetine sahip Kinzhal füzelerini konuşlandırdı. Bu mühimmatlarla Mykolaiv yakınlarındaki bir yakıt deposunu ve bir yeraltı füze ve mühimmat depolama alanını imha ettiğini de ileri sürdü.

Açıklamada, "Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinzhal hipersonik füzesi kullanıldı. Ukrayna'nın Ivano-Frankivsk bölgesinde füze ve uçak mühimmatı için büyük bir yeraltı deposunu Kinzhal hipersonik füze kullanarak imha ettik." ifadesi yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir MiG savaş uçağından fırlatılmak üzere tasarlanan Kinzhal'ı "ideal bir silah" olarak nitelendirdi. Putin'in "Durdurulamaz" dediği bu uçak, sesten 10 kat daha hızlı uçabiliyor ve uçuş sırasında manevra yapabiliyor. Bu da hava savunma sistemlerinin uçağı takip etmesini ve engellemesini zorlaştırıyor. Çin ve ABD dahil olmak üzere pek çok ülke hipersonik uçaklar üzerinde çalışıyor.

Bununla birlikte, Ukrayna hükümeti saldırıları doğruladı ancak henüz ne tür füzelerin kullanıldığını belirtmedi.

Rusya, Kiev'de AVM'yi füze ile vurdu: 4 ölü Son dakika gelen habere göre; Rusya ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezine yakın noktadaki Podilskyi ilçesine füze saldırıları başlatıldı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko sosyal medya hesabından patlama seslerinin geldiğini açıkladı.

Putin ‘Durdurulamaz’ demişti! Rusya ilk kez hipersonik füzeleri Ukrayna'da kullandı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 24’üncü gününde, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan kritik bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ukrayna'da bir mühimmat deposunu Putin’in ‘Durdurulamaz” dediği kinjal hipersonik füzelerle imha ettiklerini belirterek, "Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinzhal hipersonik füzesi kullanıldı. Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde füze ve uçak mühimmatı için büyük bir yeraltı deposunu Kinzhal hipersonik füze kullanarak imha ettik." dedi.