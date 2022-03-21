Türkiye Gazetesi

Doç. Dr. Behçet Yalın Özkara, ESOGÜ'deki Bilişsel ve Davranışsal Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı’nın (BİLDAM) 13 ölçüm düzeyinde verinin entegre ve senkronize toplanabildiği Türkiye’deki tek, dünyadaki ise sayılı davranış araştırma laboratuvarı olduğunu söyledi. "Elektroensefalografi (EEG) cihazları, gelecekte insan davranışlarını anlayarak pazarlamadan, suçluların yakalanmasına kadar pek çok alanda kullanılabilecektir" şeklinde konuşan Doç. Dr. Özkara, polis sorgusunun farklı bir boyutta gerçekleşecebileceğini belirtti.

HIRSIZI VE ÇALDIKLARINI BULUYOR

Doç. Dr. Behçet Yalın Özkara, EEG cihazının kafatasının dışında nöronlar arasındaki elektrik akımlarını ölçerek, bazı durumlara istem dışı tepki verildiğini ve bu cihazları polis ekiplerince suçluları sorgulamak için kullanılabileceğini belirterek, konuyu bir örnekle açıkladı: "Karşınızda bir suç örgütü var ve bireyler size şunları söylüyor, ‘Ben karşımdaki insanla hiç tanışmadım’ bu cihazları taktığımızda, o insanla gerçekten daha önce tanışıp tanışmadıklarına ve belli oranda vakit geçirip geçirmediklerini tespit edebiliriz."

(Foto: İHA)

Deneylerde kişilere hırsızlık yaptırdıklarını ve bu cihazlar aracılığıyla neleri çaldıklarını tahmin edebildiklerini söyleyen Özkara, "Siz bir bireyin bir şeyi çalıp çalmadığını tahmin edebiliyorsanız, yarın bir gün hırsızlık yapmış birisi suçunu reddetse bile siz bu cihazlar sayesinde gerçekleri ortaya çıkarabilirsiniz. Gelecekte polis ekiplerimiz sorguya ihtiyaç duymayacak. Bunun yerine, bu cihazları takıp insanlara soruları soracaklar ve doğru cevapların ne olduğunu öğrenecekler." dedi.

ŞİDDET EĞİLİMİNİ TESPİT EDECEK

Doç. Dr. Özkara, şiddet eğilimli bireylerin tespitinin güç olduğunu ancak kullandıkları EEG cihazları sayesinde anlaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

(Foto: İHA)

Behçet Yalın Özkara, "Türkiye’de bu kadar kapasiteye sahip olup insan davranışlarına çalışan tek laboratuvar. Hatta Türkiye’yi bırakın, dünyadaki sayılı laboratuvarlardan bir tanesi. Bu kadar cihaza sahip olan dünyada insan davranışlarını anlamaya yönelik çalışan laboratuvar sayısı iki ya da üç tane. Bunlardan bazıları Çin’de ve Amerika’da bulunuyor. Onun dışında bütün bu bilgi birikimini üretebilecek laboratuvarlardan bir tanesi şu an Türkiye’de bulunuyor ve biz de bunu başarmak için her gün çalışıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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