Türkiye Gazetesi

'Google etkisi' olarak bilinen bu fenomen, belki de çoğumuzun daha önce fark ettiği bir durum. Almanya'daki Köln Üniversitesi İşletme, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesinden Dr. Esther Kang tarafından yürütülen çalışmada, insan beyninin Google gibi arama motorlarındaki bilgileri derinlemesine işlemeye meyilli olmadığı, çünkü bunların çevrim içi olarak kolayca erişilebilir olduğunu bildiğimiz için öğrenmekle uğraşmadığımızı gösterdi.

Çalışmaya göre, insanlar 'bilişsel cimriler', yani muhtemelen saf tembellikten dolayı herhangi bir bilişsel çabadan kaçınmaya 'doğal bir eğilimimiz' var. Journal of Experimental Psychology: Applied dergisinde yayımlanan çalışmada bilim insanları bu konuyu şöyle açıklıyor:

"Her yerde bulunan internet erişimi bilgiye kolay erişim sağladı ve kullanıcıların dikkatini ve bilgi yönetimini etkiledi. Bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi elektronik cihazlar aracılığıyla kişinin parmak uçlarında bilgi sahibi olması, genellikle dikkatin ve hatırlamanın azalmasına yol açıyor. Dışarıdan saklanan bilgilere kolayca erişilebilir ve geri alınabilir olduğunda, bireyler gerektiğinde bilgileri kolayca arayabilecekleri için ayrıntıları derinlemesine işleme eğiliminde olmazlar." denildi.

GOOGLE ERİŞİMİ TEMBELLİĞİ ARTIRDI

Araştırma ekibinin lideri Dr. Esther Kang, 'öğrenme', 'unutma' ve 'abone olma' olarak adlandırılan toplam üç çalışma yürüttü. İlk deney, ABD'li lisans öğrencilerinin çevrim içi bir kredi kartı teklifinin ayrıntılarını hatırlama ihtimallerini test etti. Dr Kang, bilgiye erişim ne kadar kolay olursa kredi kartı teklifinin ayrıntılarını hatırlama ihtimalinin de o kadar düştüğünü söyledi.

İkinci deneyde, katılımcılar çevrim içi bir aramada reklamdaki bilgileri unuttu. Üçüncü deneyde ise Dr Kang, erişimi kolay olan bireylerin çevrim içi bir bloga abone olma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu buldu.

Çalışmalar, daha yüksek veya daha düşük 'çalışma belleği kapasitesi'ne sahip insanlar arasında da farklılıkları gösterdi. Çalışma belleği kapasitesi, zihinsel görevleri yerine getirirken bilgileri saklama yeteneğini ifade ediyor. İlginç bir şekilde, daha yüksek çalışma belleği kapasitesine sahip insanlar, çevrim içi mevcut ayrıntılı bilgileri daha az titiz bir şekilde öğrendi. Ne kadar çok bilgi saklayabilirseniz, her bilgi parçası o kadar az ayrıntılı oluyordu.

Dr Kang, "Bu stratejik bilgi yönetimi, bireylerin diğer günlük faaliyetler için dikkat kaynaklarını korumalarına izin veriyor" dedi. Genel olarak çalışma, cihazlarda bilgi depolamanın insan beyninin bilişsel performansı üzerinde ne gibi bir etkisi olduğunu gösteriyor.

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