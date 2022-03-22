Türkiye Gazetesi

CD Projekt, yeni bir The Witcher oyununun geliştirilmekte olduğunu ve "franchise için yeni bir destan başlattığını" doğruladı. Yeni oyun için şirket, Epic Games ile yakın bir iş birliği içinde. Bununla birlikte, The Witcher 3'ün aksine REDengine yerine Unreal Engine 5 kullanılarak geliştirilecek. CD Projekt, yeni motordaki değişikliğin geliştirme sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için yapıldığını söyledi.

CD Projekt Red CTO'su Paweł Zawodny oyun hakkında bir açıklama yaptı: "Başından beri, tipik bir lisans düzenlemesi düşünmedik; hem biz hem de Epic bunu uzun vadeli, tatmin edici bir teknoloji ortaklığı olarak görüyoruz. CD Projekt Red için bir sonraki oyunumuzun teknik yönüne geçmişte olduğu gibi mümkün olan en erken aşamadan karar verilmesi hayati önem taşıyor, sonraki her oyun sürümünde REDengine'i geliştirmek ve uyarlamak için çok fazla kaynak ve enerji harcadık. Bu işbirliği çok heyecan verici, çünkü aynı anda bize son teknoloji oyun geliştirme araçlarına erişim sağlarken geliştirme öngörülebilirliğini ve verimliliğini artıracak. Unreal Engine 5 kullanarak oluşturacağımız harika oyunları sabırsızlıkla bekliyoruz!"

Ayrıca yeni bir motora geçilmesine rağmen yeni Witcher oyununun Epic Games Store'a özel olarak planlanmadığını da doğruladı. CD Projekt daha önce yeni bir Witcher oyununun yolda olabileceğini ima etmişti ancak ilk kez resmi olarak tanıtılmış oldu. Başka hiçbir ayrıntı açıklanmadı ama Twitter'daki duyuruyla birlikte verilen tanıtım görüntüsü, yeni oyunda Geralt'ın olmayacağını gösteriyor.

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