Türkiye Gazetesi

WABetaInfo'nun elde ettiği ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, WhatsApp ayarlarında 'Uygulama dili' adında yeni bir seçenek mevcut olacak. Uygulama dilini seçtiğinizde desteklenen tüm diller karşınıza çıkacak.

Benzer bir özellik Hindistan gibi bazı ülkelerde zaten mevcut ancak mesajlaşma servisi gelecekteki bir güncellemede insanların herhangi bir ülkede desteklenen tüm dilleri seçmesine izin verecek.Özellik geliştirme aşamasında olduğu için gelecekteki bir güncellemede herkes için yayınlanacak.

EMOJİ İLE KOLAYCA CEVAP VERİLİYOR

WhatsApp'ın sunduğu ikinci yeni özellik ise mesaj tepkileri. WhatsApp beta'daki belirli test kullanıcıları emoji ile mesajlara tepki verebiliyor. Bu güncellemede 6 tepki görünüyor; beğenmek, Beğeni, kalp, gülen yüz, şaşırmış yüz, üzgün surat ve çak işareti (genellikle dilek ya da teşekkür anlamında da kullanılıyor).

Mesaj yanıtında tepkiler görünüyor.

Bu özellik pek de şaşırtıcı olmadı. Çünkü son birkaç haftadır WhatsApp, iOS betasında ve WhatsApp Masaüstü betasında tepki bildirimlerini yönetme özelliğini kullanıma sundu. Şu anda beta test kullanıcılarına açık olsa da yakında WhatsApp'ın mesaj tepkilerini herkese açmasını bekliyoruz.

WhatsApp'tan işletmecilere büyük kolaylık: Beklenen özellik göründü Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, işletme hesapları için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Kapak fotoğrafları özelliğini duyurduktan hemen sonra şirket, işletme hesaplarının müşterilerinden aldıkları siparişleri daha kolay görüntülemeleri için bir sekme üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, kaybolan mesajlarda büyük bir eksiği giderdi: Artık silinmeyecek Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir süre önce 'kaybolan mesaj modu'nu kullanıcılarına sundu. Kaybolan mesaj modu açık olan bir sohbetteki mesajlar 24 saat, 7 gün veya 90 gün sonra silinmekte. Ancak bazı kullanıcılar kaybolan mesaj modu açık bir sohbete katılsa da mesajlarının tamamen silinmesini istemeyebilir. WhatsApp, buna bir çözüm üretti.