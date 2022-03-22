Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair yönetmeliği yayımlandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte teknolojik yatırımlarda devlet desteği artırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan pakete göre, elektrikli şarj istasyonu kurmak isteyen yatırımcılara, yatırım bedelinin yüzde 75’ine ve 20 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanacak. Destekten yararlanılarak alınan makine ve teçhizat için 3 yıl olan satılamama, kiralanamama ve devredememe süresi 1 yıla indirildi.

ELEKTRİKLİ SARJ İSTASYONU KURANA 20 MİLYON TL

Yapılacak devirde makine ve teçhizatın kullanıldığı yer ve amacının değişmemesi gerekiyor. Yönetmeliğe göre Ar-Ge çalışmaları ile ortaya çıkan teknolojik ürünlerin geliştirilmesi için de proje bedelinin yüzde 60’ına ve 10 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz destek verilecek. Burada yatırımcılar teminat vermeleri durumunda paranın yüzde 25'ini ön ödeme olarak alabilecekler. Destekten yararlanan şirketten 36 içinde projenin tamamlanması istenecek. Yaşanacak sorunlar içinse bir defaya mahsus 6 aylık ek süre tanınacak.

Elektrikli araç şarjında "sadakat" yüzde 20'ye kadar indirim getirecek EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi olmak isteyenlerin kurması gereken asgari şarj ünitesi sayısı 50 adet olarak belirlendi. Bunun yüzde 5'inin DC 50 kilovat (kW) ve üzeri güçte olması gerekiyor, yani bu oranda hızlı şarj ünitesi bulunmalı" - "Otoyol ve devlet yolunda kurulan şarj ünitelerinin en az yüzde 50'sinin DC 50 kW ve üzeri güçte olması zorunluluğu getirildi"