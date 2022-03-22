Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Savunma Sanayii alanında sergilediği başarılar gün geçtikçe artıyor. Türk Savunma devi ASELSAN, yurt dışına 32 milyon 550 bin 370 dolarlık bir ihracat yapacak. Dev şirket ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na yapılan bildirimde şirketin bir uluslararası müşterisine yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmetleri kapsamında bir ihracat yapılacağı bildirildi.

18 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK

Savunma sistemlerinin yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 32 milyon 550 bin 370 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında ürün teslimatlarının parçalı olarak 18 ay içerisinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

ASELSAN’ın yeni silahı Göker göreve hazır ASELSAN’ın bir süredir üzerinde çalıştığı hem hava da hem de kara savunması için geliştirdiği Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi ile atış testleri gerçekleşti. Yerli öz kaynaklarla geliştirilen Göker, hava hedeflerine karşı 4, kara hedeflerine karşı 5 kilometrenin üzerinde menzilde etkinlik sağlayacak.

ASELSAN geliştirdi: Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma Sistemi Deniz Kuvvetlerine kazandırılacak Milli Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki platformlara kazandırılıyor. Entegrasyonu biten Yavuz sınıfı firkateynler, Kılıç-II sınıfı hücumbotlar ve Tuzla sınıfı karakol gemileri, milli sistemle ile beraber hızlı bir şekilde dost düşman unsurlarını tespit edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN üretimi X-ray cihazını inceledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın ürettiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını Gaziantep Havalimanı'nda inceledi.