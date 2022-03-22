Türkiye Gazetesi

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL) yetkililerinin açıklamasına göre, gökbilimciler şimdiye kadar 5 bin ötegezegen keşfetti. Bilim camiası tarafından sevinçle karşılanan duyuru, uzay çalışmalarının arttığı bir dönemde geldi. 25 Aralık 2021 günü NASA, 10 milyar dolara mâl olan James Webb Uzay Teleskobunu derin uzayda yeni keşifler yapması için fırlatmıştı.

MİNİ DÜNYALAR VE MİNİ NEPTÜNLER

JPL araştırmacıları söz konusu duyuru metninde, "Şimdiye kadar bulunan 5.000'den fazla gezegen, Dünya gibi küçük, kayalık dünyaları, Jüpiter'den kat kat daha büyük gaz devlerini ve yıldızlarının etrafında kavurucu derecede yakın yörüngelerde bulunan 'sıcak Jüpiterleri' kapsıyor. Bizimkinden daha büyük muhtemel kayalık dünyalar olan 'süper Dünyalar' ve sistemimizin Neptün'ünün daha küçük versiyonları olan 'mini-Neptünler' var. Aynı anda iki yıldızın yörüngesinde dönen gezegenleri ve çökmüş ölü yıldız kalıntılarının yörüngesinde inatla dönen gezegenleri de buna ekleyin." dedi.

NASA Ötegezegen Bilim Enstitüsünde araştırmacı Jessie Christiansen ise, "Bu, sadece bir sayı değil. Her biri yeni bir dünya, yepyeni bir gezegen. Her biri için heyecanlanıyorum çünkü onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Teyit edilen ötegezegenlerin yüzde 30'u gaz devlerinden oluşuyor. Jüpiter veya Satürn gibi gazdan oluşan gezegenler, bu sınıfta yer alıyor. Güneş Sistemi’nin dışında, başka yıldızların yörüngelerinde bulunan gezegenlere, 'ötegezegen' ismi veriliyor.

Bilim dünyasında büyük heyecan: Türk astronomlar uzayda iki gezegen keşfetti Türk astronomlar, Dünya'dan 1336 ışık yılı uzaklıktaki 'Kepler-451 çift yıldız sistemi'nde iki gezegen keşfetti. Keşfedilen iki gezegen, Türkiye kaynaklı ikinci keşif olarak bilim tarihine geçti.

Turuncu cilt, daha büyük gözler: Kızıl gezegende insanlar farklı görünecek İnsanlık Mars'a yolculuk etme hatta koloni kurma hayali kurarken, bilim adamları Kızıl Gezegen'deki ortam nedeniyle insanların turuncu bir cilde sahip olabileceğini, daha büyük gözler ve daha küçük kafatası gibi değişimlere uğrayabileceğini belirtiyorlar.