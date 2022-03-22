Türkiye Gazetesi

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon modası hız kesmeden devam ederken Huawei de P50 Pocket modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Kamera özellikleri ve tasarımı ile dikkat çeken telefon, yatay olarak ikiye katlanabilmesiyle kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Gerçek anlamda 'cep'lerimize sığan bu katlanabilir telefonlar özellikle son bir yıldır ciddi anlamda revaçta.

Cihazın tam ortasındaki menteşesi ve esnek ekranı sayesinde katlanabilen P50 Pocket, dayanıklılığı ile kullanıcıların aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Qualcomm Snapdragon 888 4G işlemci ve 8 GB RAM + 256 GB ROM depolamaya sahip cihazın özellikleri oldukça iddialı.

HUAWEI, ÖZELLİKLERDEN KISMADI

Huawei P50 Pocket 6.9 inç esnek OLED ekranı, kapakta yer alan 1.04 inç boyutundaki ekranı, 4000 mAh pil kapasitesi, 40W Huawei SuperCharge ile yüksek hızlı şarj teknolojisi, 40 Megapiksel + 32 Megapiksel + 13 Megapiksellik üçlü arka kamera kurulumu ve 10.7 Megapiksellik ön kamerası ile katlanabilir telefonlarda seviyeyi bir üste çıkarıyor.

Huawei P50 Pocket, FreeBuds Lipstick kablosuz bluetooth kulaklık hediyesiyle satışa çıkarken, fiyatı ise 27 bin 999 TL olarak açıklandı.

Huawei, beklenen adımı attı: P50 Pro ve P50 Pocket Avrupa'da Çin merkezli teknoloji devi Huawei, son amiral gemisi akıllı telefon modellerini küresel piyasalara çıkarıyor. Huawei P50 Pro ve P50 Pocket, ilk aşamada Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'da satışa girecek.

Huawei işletim sisteminin küresel sürümünün tarihi belli oldu Teknoloji devi Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS'un yeni sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli şirket, Android'den kovulmasının acısını en hızlı büyüyen işletim sistemi olarak çıkarıyor. Zira şirket, bir yıl bile geçmeden 220 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştı.