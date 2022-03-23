Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Instagram, e-ticarete yönelik adımlarının parçası olarak ürün etiketleme özelliğini ilk kez 2016 yılında kullanıma sunmuş, daha sonra video gönderilerinde ve hikayelerde (ve sonrasında Reels'te) ürün etiketlerini başlatmıştı. Instagram'ın alışveriş deneyimi gelişmeye devam ederken, platform, ürünleri doğrudan etiketlerden satın almanıza olanak tanıyan ve içerik oluşturuculara gönderilerinde ürünleri etiketleme olanağı veren bu özelliği sonunda herkese açıyor.

Instagram, ürün etiketleme özelliğini ABD'deki tüm kullanıcılara açıyor. Yani artık gönderilerinizdeki ürünleri etiketlemek için artık bir işletme veya içerik oluşturucu hesabına ihtiyacınız olmayacak.

INSTAGRAM ÜRÜN ETİKETLEME NASIL YAPILIR?

Bir ürünü etiketlemek için normal gönderi oluşturmaya başlamanız gerekiyor. Filtrenizi seçip gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra bir sonraki sayfaya geçin ve 'kişileri etiketle' seçeneğini kullanarak gönderinizdeki ürünlerin markasını etiketleyin. Buradan, fotoğraf veya videonuzdaki ürüne dokunabileceğiniz ve ardından bir etiket eklemek için o markanın ürününü arayabileceğiniz 'ürünleri etiketleyin'i göreceksiniz. Diğer kullanıcılar, gönderinizdeki ürün etiketlerini görebilecek ve satın alma işlemi yapmak için bunlara dokunabilecek.

Teknoloji devi Meta'ya ait Instagram'da 1,6 milyon kişi haftada en az bir ürün etiketliyor. Özelliği tüm kullanıcı tabanına genişletmek, kullandıkları ürünleri uygulamadaki arkadaşları ve aileleriyle paylaşmak isteyen tamamen yeni bir kullanıcı pazarı açabilecek organik, sponsorsuz gönderiler aracılığıyla ürünlerin görünürlüğünü artırmaya yardımcı olacak.

Bu arada sosyal medya platformu Instagram, ürünlerinden biri etiketlendiğinde işletme sahiplerinin bir bildirim alacağını açıkladı. Etiketli ürünleri olan gönderiler, bir işletmenin etiketli sekmesinde görünmekte. Markalar ayrıca hesap ayarlarından platformdaki herkesin etiketlerini açma veya kapatma seçeneğine de sahip olacak.

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