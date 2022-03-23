Türkiye Gazetesi

Metaverse evreninden ilkler yaşanmaya devam ediyor. Tokyo merkezli H2L tarafından geliştirilen kol bantları ile Metevarse evrenindeki ağrılar hissedilebilecek. Özel teknoloji ile geliştirilen kol bantları ile kullanıcılar vücutlarında bazı ağrıları duyar hale gelecek. Atılan bu adım ile Metaverse dünyası yeni bir evrene taşınmış olacak.

FİZİKSEL ACIYI İLETEN KOL BANDI

Tokyo merkezli Sony destekli bir şirket olan H2L, fiziksel acıyı iletmek için elektrik simülasyonu kullanan bir kol bandı geliştirdi. Geliştirilen bu kol bandı ile bilimkurgu dizisi Black Mirror’un sahneleri akıllara geldi.

HAREKET SENSÖRLERİNE SAHİP

Özel teknoloji ile geliştirilen ve elektrikli simülasyonun kullanılacağı kol bantları Metaverse'de ağrının hissedilmesini sağlayacak. UnlimitedHand adı verilen kol bandı, kas hareket sensörlerine sahip olacak.

İŞ ALANLARI AÇILACAK

Yavaş yavaş geleceği şekillendiren bir yapıya bürünen metaverse, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) kulaklıkları ve akıllı gözlüklerle erişilebilir olacak ve iş, eğitim, oyun ve hatta müzik etkinlikleri için kullanılabileceği belirtiliyor.

KUŞ GAGALAMASI VEYA RÜZGAR HİSSİ VERECEK

H2L'nin UnlimitedHand adlı kol bandı, el hareketleri ve konumu tanıyan kas hareket sensörlerine sahip ve metaverse içindeki avatarın hareketlerin, doğru bir şekilde kopyalamasını sağlayacak. H2L, kol bandı hakkında "Bu teknolojiyi oyun kumandamıza entegre ederek, bedensel karşılaşmalar ve oyunlarda hasara neden olma durumları gibi etkiler şahsen hissedilebilir" açıklamasını yaptı. Sanal gerçeklik oyunları için kullanılabilecek olan bantları insan derisinde bir kuş gagalaması veya rüzgarı hissine yakın bir his verecek.

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