Türkiye Gazetesi

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, hem Starlink kitlerinin satın alınması hem de aylık hizmet için fiyatları artırıyor. Şirket, bu ayarlamaların tek amacının artan enflasyona ayak uydurmak olduğunu belirtti.

Başlangıçta, Starlink kullanmak için kullanıcı terminali veya anten de dahil olmak üzere gerekli tüm malzemeleri içeren bir başlangıç kitinin 499 dolarlık bir ön satın alım fiyatı bulunuyordu. Ancak ödemeler elbette bununla da sınırlı değil. Müşteriler interneti kullanmaya devam edebilmek için aylık 99 dolar ödüyor.

Şirket, artık Starlink internet hizmetinin fiyatının aylık 110 dolar olacağını açıkladı. Starlink kitinin tüm yeni siparişleri için istenen fiyat ise 599 dolar. Üstelik 499 dolarlık kit için depozito yatıranlar da bunun yerine 549 dolar ödemek zorunda kalacak.

Yeni aylık fiyatlar, farklı müşteriler için farklı zamanlarda yürürlüğe girecek. Yeni fiyatlar, Starlink'in müşterilere kiti satın almaları için 2,500 dolar ve daha yüksek performans için ayda 500 dolar çalıştıran premium hizmetinden farklı görünüyor. SpaceX başkanı Gwynne Shotwell'in daha önce şirketin hizmet için fiyat katmanları ekleme planı olmadığını söylemesine rağmen, yeni Starlink Premium hizmeti bu yıl açıklandı.

STARLINK NEDİR?

Starlink, SpaceX'in geniş bant internet kapsamını tüm dünyaya yaymak için on binlerce uyduyu fırlatmayı amaçlayan iddialı programıdır. Sisteme girmek için kullanıcılar, terminallerini gökyüzüne doğru ayarlayarak hangi uydulara bağlıysa bağlantısını ona kuruyor. Bu uydular daha sonra, mevcut fiber optik altyapıya bağlı olan SpaceX'in dünya üzerindeki çeşitli yer istasyonlarına sinyal iletir.

CNBC'ye göre, şirket şimdiye kadar 2 binden fazla Starlink uydusu fırlattı ve SpaceX'in bir yöneticisi bu hafta Starlink'in dünya çapında 250 bin kullanıcısı olduğunu açıkladı. SpaceX ayrıca geçtiğimiz günlerde Ukrayna hükümetinin talebi üzerine Ukrayna'ya binlerce terminal gönderdi.

SpaceX, Starlink'i müşterilere ilk sunmaya başladığında, her bir kullanıcı antenini inşa etme maliyeti yaklaşık 3 bin dolardı. Yani SpaceX, kitlerini müşterilere zararına satıyordu. 2021 yılının Nisan ayında şirketin başkanı Shotwell, bu maliyeti düşürmeyi başardıklarını ve her bir terminalin yaklaşık 1.300 dolara mâl olduğunu söyledi.

Elon Musk'tan Ukrayna'ya destek! Starlink uydularını aktif etti Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılar altıncı güne girdi. Çatışma ve bombardıman altındaki ülkede muhtemel bir internet kesintisinin önüne geçmek için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in şirketi ülkeye uydu internet servisi Starlink terminallerini Ukrayna’ya gönderdi. Ukraynalı bakan sosyal medya hesabı üzerinden Musk’a teşekkür etti.

SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.