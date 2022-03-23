Türkiye Gazetesi

Android kullanıcılarının erişiminde bulunan bir uygulamanın kullanıcı verilerini ele geçirdiği tespit edildi. Google Play Store'da yer alan Craftsart Cartoon Photo Tool isimli trojan uygulama 100 binden fazla kişi tarafından yüklendi bile. Birçok insan bu uygulama ile fotoğraflarını karikatüre dönüştürmeye çalışıyor. Ancak verilerinin çalındığından habersiz...

Techradar'ın haberine göre, Craftsart Cartoon Photo Tool uygulaması Facebook kullanıcı bilgilerini çalan FaceStealer trojanını içeriyor. Eğer bu uygulamayı yüklediyseniz Facebook bilgilerinizi çaldırmış olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Uygulama, fotoğrafları karikatüre dönüştürmek için ilk olarak kullanıcılardan Facebook hesabına giriş yapmasını istiyor ancak oturum açma sekmesi sahte. Bu yüzden kullanıcı adı ve şifre bilgileri hackerların eline geçiyor.

Bununla birlikte, uygulama Play Store'dan kaldırıldı. Ancak 100 bin cihaza çoktan bulaştı.

Milyonlarca Android kullanıcısına müjde: Uygulama silmek zorunda kalmayacaksınız! Birçoğumuz telefonlarımızda yer açmak için uygulamaları kaldırmak zorunda kalıyoruz. 64 GB ve 128 GB dahili alana sahip cihazların piyasaya sürülmesiyle bu sorun büyük oranda ortadan kalksa da, fiyatların artışından ötürü herkes daha yüksek depolamaya sahip cihazlar alamıyor. Yine de Android cihazınızdaki uygulamaları silmek tarihe karışabilir.

Mobil uygulamalarda 728 milyon dolarlık harcama Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimlerinden PensorAI, Google Play ve App Store verilerini kullanarak ‘2021 Mobil Uygulama Pazarında Global ve Türkiye Raporu’nu oluşturdu. Rapor, günde ortalama 4 saat 48 dakikamızı uygulamalarda harcadığımızı gösterdi.