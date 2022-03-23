Türkiye Gazetesi

Oppo, YouTube üzerinden yayınladığı tanıtım videosunda ışın izleme teknolojisine sahip mobil uygulamanın özelliklerini gösterdi. Uygulama şu anda markanın Find X5 Pro telefonlarında bulunsa da ilerleyen zamanlarda APK versiyonu da kullanıcılara sunulacak.

Oppo'nun başlattığı uygulamanın tanıtım videosundan bir görüntü. Işın izleme teknolojisi açıkken ve kapalıyken aynı görüntü kıyaslanıyor.

Henüz yaygın olmayan ışın izleme teknolojisi, görüntü kalitesini önemli ölçüde iyileştiriyor. Bununla birlikte, Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S22 model akıllı telefonlarında ışın izleme teknolojisini sundu. Bu teknoloji ilk olarak bilgisayarlarda ve oyun konsollarında hayatımıza girmişti. Ancak Samsung başta olmak üzere teknoloji şirketleri, ışın izleme teknolojisini akıllı telefonlara kadar genişletti.

MOBİL UYGULAMADA DEVRİM OLACAK

Oppo Find X5 Pro'da sunulan söz konusu uygulamada ışın izleme teknolojisini destekleyen duvar kağıtları bulunuyor. Ancak şirket tarafından yapılan açıklamalarda bu sadece bir başlangıç olarak ifade ediliyor. Teknoloji devi, özellikle mobil oyunlarda devrim yapacağını ileri sürüyor. Bu arada, bu teknolojiden iyi bir verim alınabilmesi için yeni nesil işlemcilere ihtiyaç duyuluyor. Teknoloji devleri, Exynos 2200 ya da MediaTek Dimensity 9000 yonga setleriyle destelenen akıllı telefonlarda kullanılabileceğini söylüyor.

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