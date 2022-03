Türkiye Gazetesi

ABD'de New York Polis Departmanı, mahremiyet ve güvenlik riskleri nedeniyle Spot için Boston Dynamics ile yaptıkları sözleşmeyi geçtiğimiz yıl feshetmişti. Bu olay, medyaya "Boston Dynamics'in robotu kovuldu" şeklinde yansımıştı. Ancak Spot'un artık yeni bir işi var.

New York İtfaiye Departmanının açıklamasına göre, robot köpekler artık itfaiyecilere arama ve kurtarma çalışmalarında yardım edecek. 75 bin dolarlık Spot isimli robotlar, zorlu görevlerin parçası olacak. İtfaiyenin robotik biriminde çalışan Yüzbaşı Michael Leo, The New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Televizyon endüstrisi ve film endüstrisi bir şekilde bize zarar veriyor. Çünkü robotları genellikle silahlı ve saldırgan olarak tasvir ediyorlar. Sonra insanlar tüm robotların böyle olduğunu düşünüyor. Bizim görevimiz hayat kurtarmak. Bu robotlar da bunu yapacak" dedi.

İnsan operatörlerin kontrolünde hareket edecek olan robot köpekler, arama kurtarma faaliyetlerinde ve yangınlarda görüntü ve veri toplayacak, tehlikeli gazların konsantrasyonunu ölçecek.

