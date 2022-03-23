Türkiye Gazetesi

Güney Amerika'nın And Dağları'ndaki aktif madencilik bölgesinin yakınında bulunan türler, Mashpi cam kurbağası ve Nouns cam kurbağası olarak adlandırıldı. Her iki hayvanın da kırmızı kalpleri, beyaz karaciğerleri, sindirim sistemleri ve dişilerdeki yeşil yumurtaları şeffaf karınlarından görünüyordu. Ancak birbirlerine çok benzemelerine ve sadece birkaç kilometre farklı yerlerde yaşamalarına rağmen, DNA analizleri iki türün farklı olduğunu ortaya koydu.

İki yeni kurbağa türünü de Ekvador'daki Universidad San Francisco de Quito araştırmacıları keşfetti. Her iki yeni türün de DNA analizi, benzer şekilde, genetik yapılarında önemli farklılıklar olduğunu doğruladı. Araştırmanın baş yazarlarından Profesör Juan M. Guayasamín, "Sorun yeni türler bulmak değil, asıl zorluk onları tanımlamak için zamana ve kaynaklara sahip olmak." dedi.

Bununla birlikte, bu cam kurbağaları yeni keşfedilmiş olsa da her iki tür de nesli tükenmek üzere olarak sınıflandırıldı. Profesör Guayasamín, kurbağaların son yıllarda tarım nedeniyle ormansızlaşan bölgelerde yaşadığını ve yaşam alanlarının yok olmak üzere olduğunu söyledi. Ayrıca kalan birkaç kurbağa ailesinin ise son derece kirletici malzemelerle kaplı madencilik faaliyetlerinin bulunduğu bölgede olduğunu belirtti.

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