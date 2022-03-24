Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Instagram, Aralık ayında kronolojik anasayfa düzeni üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Nihayet aradan geçen yaklaşık dört ayın sonunda tüm kullanıcılar kronolojik düzeni kullanabiliyor.

Bununla birlikte, yeni kronolojik seçenek varsayılan olarak sunulmuyor ve bu nedenle algoritmik düzenden tamamen kurtulmanın bir yolu yok. Bunun yerine, kullanıcılar üç seçenek arasında geçiş yaparak anasayfada öncelikli görmek istedikleri gönderilerin türünü değiştirebilecek. Algoritmik düzen, kronolojik düzen ya da favoriler. Algoritmik düzen halen varsayılan anasayfa düzeni. Uygulamanın sol üst köşesindeki yeni açılır menüye dokunarak üç besleme arasında geçiş yapabilirsiniz.

Instagram özet akışı seçenekleri görünüyor.

Bu arada, 'favoriler' isimli özet akışında kullanıcılar 50'ye kadar hesabı yıldızlayarak bu kişilerin gönderilerini ilk başta görebilecek. Platformun sözcüsü Seine Kim, The Verge'e yaptığı açıklamada, "Favoriler listeniz size özeldir ve başka kimse tarafından görülmez" dedi.

Artık influencer olmanıza gerek yok! Instagram, ürün etiketlemeyi herkese açıyor Instagram, herhangi bir kullanıcının gönderilerinde belirli ürünleri etiketleyebilmesi için ürün etiketleme özelliğini genişletiyor. Şimdiye kadar,ürün etiketlemeyi yalnızca işletmeler ve içerik oluşturucular kullanıyordu. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde tüm ABD kullanıcılarına daha sonra tüm dünyaya bu özellik açılacak.

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