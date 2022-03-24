Türkiye Gazetesi

Twitter, aradığınız konuşmayı bulmanıza yardımcı olmak için Direkt Mesaj aramalarını genişletiyor. Böylece arama çubuğunu kullanarak istediğiniz mesajları kolayca bulabileceksiniz. Bir anahtar kelime veya isim girmeniz gerekecek.

Kullanıcılar şimdiye kadar yalnızca kişilerin adlarını veya grup sohbetlerinin adlarını aramak için bu özelliği kullanabiliyordu. Ancak artık bir arkadaşınız ile yaptığınız bir sohbetteki bir kelimeyi aratarak o sohbete kolayca ulaşabileceksiniz. Bununla birlikte, halen kişi veya konuşma adlarını aramaya da devam ediliyor.

Twitter, DM aramasını Mayıs 2021'de Android'e getirmişti ve mesaj aramasının daha sonra geleceği açıklandı. Şirket, bu özelliği sunmakta biraz gecikse de Android'den iki yıl önce (2019) iOS uygulamasına sunmuştu. Şu anda masaüstünde de kullanılabilir olduğunu belirtelim.

Beklenen özellik iPhone'a geldi: Twitter kamerasıyla GIF oluşturmak mümkün Mikro blog ağı Twitter, uzun zamandır 'Neden yok?' dediğimiz bir özelliği nihayet uygulamaya entegre etti; iOS'ta uygulama içi kameradan GIF oluşturmak artık mümkün. Yeni özellik, tam bir video yüklemek zorunda kalmadan kısa klipleri paylaşmanın kolay bir yolu olarak sunuldu.

Facebook'ta yıllardır var! Twitter 'cinsiyet' özelliğini getiriyor Sosyal medya devi Twitter, geçtiğimiz yıl sinyalini verdiği cinsiyet belirtme özelliğini geliştirmeye başladı. Buna göre, kullanıcılar profillerindeki bir bölümde sunulan 'zamirler' ile nasıl tanımlanmak istediklerini belirleyebilecek.