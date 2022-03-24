Türkiye Gazetesi

Merkez Sur ilçesindeki Keçi Burcu'nda yarın açılacak sergide, El Cezeri'nin makinelerinin eş ölçekte, aynı malzeme ve teknikle üretildiği 'Filli Su Saati', 'Yılan Mekanizması', 'Çocuklu Otomatik Lavabo' ve 'Kan Ölçme Otomatı' gibi ürünün 25 prototipi sergilenecek. Sergide, her makinenin başında rehber bulunacak ve makinelerin nasıl çalıştığını ziyaretçilere anlatacak.

(Foto: AA)

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, bilim insanı El Cezeri'nin Mezopotamya bölgesinde yetiştiğini, günümüzdeki modern robotiğin kurucusu sayıldığını söyledi. Cezeri'nin o dönemde sanatsal boyutu çok güçlü makineler tasarladığını, aynı ölçekte tasarlanan eserler ile bu makinelerin sergilenmesine de ev sahipliği yapacaklarını anlatan Çelik, açıklama yaptı:

"Sergide, Cezeri'nin 8 yüzyıl önce tasarladığı makinelerin birebir prototiplerini sergileyeceğiz. Durmuş Çalışkan adında bir vatandaşımız Cezeri'nin tasarımlarını günümüzde gerçekleştirmek için 15 yılı aşkın bir süre çalışmış. Buradaki makineler Cezeri'nin tasarladığı makinelerle aynı ölçekte. Bu makineler günümüz robotiğin atası sayılabilecek makineler. Her bir mekanizma o dönemde tasarlandığı işlevi görmek üzere şu anda kullanılabilir durumda. Sergiyi ziyarete gelenler Filli Su Saatinden içecek otomatlarına kadar birçok makineyi birebir çalışır durumda görebilecek."

UÇAN ARABAYA YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri de sergide ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Ali Çelik, "Baykar tarafından tasarlanan uçan taksiyi ziyaretçilerimiz burada görebilecek. Diyarbakırlı gençler Selçuk Bayraktar'a bir çağrıda bulunmuşlar, TEKNOFEST'te uçan araba ziyarete açıldığı zaman o arabanın ilk uçuşunu Diyarbakır'da gerçekleştirmesini istemişlerdi. Çünkü uçan arabaya Cezeri adı verildi. Cezeri bu topraklarda yetişmiş, uçan arabanın da ilk atası sayılabilecek bir isim. Dolayısıyla Diyarbakırlı gençler de uçan arabayı Diyarbakır'a davet ettiler ve Selçuk Bayraktar da bizleri kırmayarak sergimize katkıda bulundu." dedi.

Keçi Burcu'nda yarın açılacak sergi, 18 Mayıs Çarşamba gününe kadar açık olacak.

İlk uçuşlar bu köyde yapılmıştı! Baykar köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti Baykar Teknoloji Şirketi, yerli ve milli imkanlarıyla geliştirdiği insansız hava araçlarının (İHA) yaklaşık 15 yıl önce ilk deneme uçuşlarını Şırnak’ın Akçay köyünde yapmıştı. 15 yıl aradan sonra şirket yetkilileri Akçay köyü ile komşu Kayaboyun köyüne giderek köy sakinlerine İHA maketi hediye etti.

Baykar'ın merak uyandıran paylaşımı belli oldu: İnsansız savaş uçağı İHA ve SİHA üreticisi Baykar Savunma'nın 20 Temmuz'u bekleyin mesajının altından, Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinin kavramsal tasarım görselleri çıktı. Projeye dair görüntüler ilk kez paylaştı.