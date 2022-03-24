Türkiye Gazetesi

THY'nin ziyaretçilere sunduğu simülatördeki sanal tur Hezarfen Ahmed Çelebi'nin uçuş rotası Galata Kulesi'nden başlıyor. Ziyaretçiler, turla Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı, Büyükdere Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi'ni 4K çözünürlükte çekilmiş gerçek görüntüler eşliğinde deneyimleyecek. Elbette, sanal gerçeklik (VR-Virtual Reality) gözlükleriyle 360 derece açıyla manzaraları izlerken rüzgar ve uçuş hareketlerine de maruz kalacaklar.

Sanal uçuş simülatörü Hezarfen'in açılışında konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, COVID-19 salgınında THY'nin en iyi operasyon yapan hava yolu şirketlerinden biri olduğunu ve uçuşlarını sürdürdüğünü, çok sayıda tahliye operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti. Bilal Ekşi, "THY, bu faaliyetlerinden dolayı en az zarar eden hava yolu firmalarından biri oldu. THY, 2021'de Avrupa'da en çok uçuş yapan hava yollarından biri oldu. THY, hem yolcuda hem de kargoda gösterdiği başarıyla tarihinin en iyi finansal dönemini 2021'de yaşadı." şeklinde konuştu.

İSTANBUL PROJELERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ekşi, THY'nin 'dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu şirketi' unvanına sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Medeniyetlerin beşiği olan bir şehirden dünyayı birbirine bağlıyoruz. Dolayısıyla İstanbul'u, hem tarihsel geçmişi hem de bağlantı noktası özelliği taşıması açısından acaba daha iyi nasıl tanıtabiliriz, yolcularımıza daha iyi nasıl anlatabiliriz diye projeler geliştiriyoruz. Şimdiye kadar bu konuda 2 önemli projemiz vardı. Bunlardan biri Tour İstanbul. Burada 8 saatin altında kalan yolcularımıza İstanbul'da özel bir tur yaptırıyoruz. İkincisi Stop Over programı. Bu programda yolcumuza 'Gel 2 gün burada kal, bir günü biz karşılayalım, bir gününü sen karşıla.' diyoruz. İstanbul'u gören zaten İstanbul'a aşık olur. Stop Over programından bugüne kadar 50 bin kişi faydalandı."

HEZARFEN KULLANANLAR KUŞ GİBİ SÜZÜLDÜ

Bilal Ekşi, Hezarfen'in 1700'lü yıllarda Galata Kulesi'nden atlayıp Üsküdar'a geçtiği kabul edilen ilk Türk uçucularından olduğunun altını çizdi. THY Genel Müdürü, "Arkadaşlarımız onun ismine izafeten robotik uçuş deneyimi sağlayacak hareketli bir sistem yaptı. Oldukça güzel netice alınacağına inanıyorum. Amacımız, yolcumuz business loungemize gelince aynı zamanda İstanbul'u bir havadan deneyimlesin. İstanbul'u gören bir daha görmek isteyecektir. Ülkemizi, şehrimizi tanımak istiyoruz. Türk turizmini tanımak istiyoruz. Yolcularımızın da burada vaktini geçirirken, mutlu ve mesut bir şekilde ayrılmasını istiyoruz." dedi.

Simülatörü deneyen THY yolcularından Robert Koning ise, "VR (sanal gerçeklik) gözlüğüyle harika bir deneyim yaşadım. Bir kuş gibi, bir dron gibi şehrin üzerinden uçtum. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Daha önce böyle bir şey denememiştim. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir teknoloji. Kuşlar ancak İstanbul'u böyle görebiliyor. Şehri, manzarayı, insanları, trafiği görmek çok güzel. Yüksekten bakmak biraz ürkütse de gerçekten büyüleyici." şeklinde duygularını paylaştı.

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