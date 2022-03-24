Türkiye Gazetesi

İTÜ Robot Olimpiyatları ilk gününde yoğun ilgi görürken, etkinlikte robotik üzerine çalışan öğrenciler, akademisyenler ve endüstri temsilcileri bir araya gelecek. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, açılışta konuşarak hem robotik çalışmalar hem de yarışma hakkında önemli noktalara değindi:

"Şu anda yaklaşık 250'ye yakın öğrenci kulübümüz var. 100'e yakın proje takımımız var. Bunların her biri ayrı ayrı değer üretiyor ve kendi alanlarında katkı sağlamaya çalışıyor.

Bu aktiviteleri düzenleyen, bu aktivitelere katılan arkadaşlara İTÜ, somut karşılıklarını verecek. Şu anda mikro kredilendirme denilen bir proje üzerinde çalışıyoruz. Öğrenci projelerine ve yarışmalara katılan arkadaşların faaliyetlerini kredilendirmeyi planlıyoruz. Bu, dünyada yeni bir trend. Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da birkaç ülkede başlamış bir çalışma olarak öne çıkıyor. Yoğun emeklerle hazırlanan bu tür faaliyetler için artık ileride ‘bakın biz bu faaliyeti yapmıştık, üniversite de bunu şu şekilde kredilendirmişti’ diyebileceksiniz."

ÖĞRENCİLER İÇİN FIRSAT

İTÜ Robot Olimpiyatlar, hem akademik düzeyde bilgi birimi hem de deneyim açısından öğrencilere büyük fırsat sunuyor. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu, bu tür yarışmaların disiplinlerarası bir etkileşim sunduğunu belirterek açıklamasını sürdürdü:

"Günümüzde teknolojik gelişime yön vermenin en iyi yolu, farklı alanların birbiriyle entegre bir biçimde çalışmasıdır. Farklı disiplinlerin birbirini desteklemesi ile birbirinin açığını kapatması bu yöntemin en iyi taraflarında birini oluşturmaktadır. 2007'de başlayan ve bu yıl 14'üncüsü düzenlediğimiz İTÜ Robot Olimpiyatları, robotik alanda çalışan öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi ve sektör temsilcilerimizi bir araya getirerek bir sinerji oluşturmaktadır. Bu etkinliğimiz, üniversiteler düzeyinde gerçekleşen en büyük robotik organizasyondur.

Böylece farklı bölümlerden öğrencilerin bir araya gelip birbirleriyle etkileşim ve paylaşım içerisinde bulunmalarını, yenilikçi projelere imza atmalarını, kendilerini geliştirip mesleğe faydalı bireyler haline gelmelerini sağlamak istiyoruz. Bunun yanında İTÜ Robot Olimpiyatları, Türkiye başta olmak üzere dünyadaki endüstriyel gelişim ışığında teknik kapasiteye, etik değerlere ve AR-GE bilincine sahip mühendisleri sisteme kazandırmayı hedeflemektedir."

Etkinlikte, ABD merkezli Boston Dynamics şirketine ait dünyaca ünlü robot köpek Spot da ziyaretçilerin karşısına çıktı.

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