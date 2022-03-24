Türkiye Gazetesi

Çin, yakında tamamlanacak olan uzay istasyonunu sivil vatandaşlara açarak uzay turizmine ilgi uyandırmak istiyor. 2003 yılında uzaya çıkarak Çin'in uzaydaki ilk astronotu olarak tarihe geçen Yang Liwei, resmi astronot eğitimi almamış kişilerin yakında Tiangong uzay istasyonunu ziyaret edebileceğini söyledi. Halkın Tiangong'u gezip gezemeyeceği sorulduğunda Yang, "Bu bir teknoloji değil talep meselesi. Böyle bir talep olduğu sürece on yıl içinde gerçekleştirilebilir." dedi.

Yang, şu anda Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (CPPCC) bir üyesi. Çin'in insanlı uzay uçuşu programının baş tasarımcısı olarak bilinen Zhou Jianping de Yang'ın açıklamasını destekleyerek, Shenzhou insanlı uzay aracının uzay turizmi için kullanılabileceğini söyledi. Bu yorumlar dikkate alındığında, Çin'in uzay turizmi için bir pazar kurmak istediğini gösteriyor.

Çin'in ilk olarak üç modüllü T şeklindeki uzay istasyonunu tamamlaması ve tam olarak çalışır hale getirmesi gerekiyor. Çin, Tiangong'u tamamlamak için bu yıl altı uzay görevi başlatmayı planlıyor. Bu görevlerin ikisi yeni modülü taşıyacak, ikisi kargo tedarik görevi ve diğer ikisi ise insanlı uzay uçuşu olacak. İnsanlı iki görevde de üç astronot uzaya gönderilecek.

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