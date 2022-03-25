Türkiye Gazetesi

Apple'ın donanım abonelik sistemi geliştirdiğini ilk olarak Bloomberg'ten Mark Gurman ortaya attı. Aylık abonelik sistemiyle müşteriler abonelik süresi boyunca bir cihaza erişim sağlayabilecek. Bu ödeme sistemi, iPhone, iPad veya Mac satın alacak parası olmayan kullanıcılar için özellikle faydalı olacak. Zira aylık ödeme yapmak birçok müşteri için kurtarıcı nitelikte.

Teknoloji devi, iCloud depolama alanı, Apple Music aboneliği için aylık ödeme sistemini uzun süredir sunuyor. Müşteriler, 12 ya da 24 ay gibi seçenekler sunulması bekleniyor. Üstelik bu ücretlere sadece telefon fiyatı dahil edilmeyecek, farklı uygulama ve hizmetlerin de içinde olduğu abonelik sistemi satın alınabilecek. Bunun mevcut taksit ile iPhone almadan farkı da tam bu noktada ortaya çıkıyor; taksit ile iPhone alırken, çeşitli uygulama ve hizmetler için ayrı olarak ödeme yapılmak zorunda ama bu abonelik sistemiyle tek bir pakette hem cihaz hem de hizmetler satın alınabilecek.

Apple'ın donanım abonelik sistemini 2022'nin sonunda veya 2023 yılında başlatacağı söyleniyor.

Apple Car heyecanı... Porsche ile ilk temas Alman otomobil üreticisi Porsche, ABD'lli teknoloji devi Apple ile ortak projelere imza atacaklarını açıkladı. İki şirketin, uzun süredir çeşitli iddialara konu olan 'Apple Car' için anlaşma yaptıkları söyleniyor.

Apple, iPhone kullanıcıları için endişeli: Güvenlik risklerine kapı açacak Avrupa Birliği’nin şu anda görüşme aşamasında olduğu bir yasa teklifi teknoloji devi Apple tarafından şiddetle eleştiriliyor. Milyonlarca iPhone kullanıcısı yasadan yararlanarak yandan yükleme (App Store dışından) yoluyla uygulama yüklerse cihazlarını ve verilerini tehlikeye atabilir.