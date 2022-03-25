Türkiye Gazetesi

Apple, haritalarda güncelleme yaparak artık Kanada'nın Toronto, Montréal ve Vancouver şehirlerinde kullanılabildiğini duyurdu. Yenilenen haritalar, kullanıcılara üç boyutlu harita deneyimi sunuyor.

Güncelleme ile Toronto'daki Hockey Hall of Fame, Montréal'deki Notre-Dame Bazilikası ve Vancouver'daki Robson Meydanı gibi bazı yerlerin ve binaların özel olarak tasarlanmış üç boyutlu ayrıntıları görünüyor. Navigasyonda ayrıca daha ayrıntılı yol işaretleri ve karmaşık kavşaklara yaklaşırken üç boyutlu yol deneyimi sunarak görünümü iyileştiriyor.

Gelişmiş üç boyutlu şehir deneyimi İngiltere'nin başkenti Londra'da ve ABD'deki Los Angeles, New York, Philadelphia, San Diego, San Francisco ve Washington şehirlerindeki kullanıcılar için mevcut.

Apple'ın servis şefi Eddy Cue, "Apple Haritalar kullanıcılarının Montreal, Toronto ve Vancouver'ın güzelliğini ve kültürünü inanılmaz ayrıntılı yeni bir yolla keşfetmeleri için heyecanlıyız. Gizlilikle oluşturulan bu güncelleme, güzel tasarlanmış bir deneyim ve yalnızca Apple'ın sunabileceği ayrıntılara gösterilen özen ile dünyanın en iyi ve en doğru haritasını oluşturma sözümüzün devamı niteliğindedir." dedi.

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