Türkiye Gazetesi

NASA astronotu Kjell Lindgren, SpaceX şirketinin uzaya ayak basan ilk ABD'li astronot Alan Shepard anısına yeni Crew Dragon uzay aracına 'Freedom' adını verdiğini açıkladı. Freedom'ın Türkçe karşığı ise 'özgürlük'. Astronot Lindgren, Shepard'ın insanlı uzay uçuşunu Freedom 7 uzay aracı ile yaptığını belirterek, "Yeni nesle 'Özgürlük' getirmekten onur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

ABD'li astronot Lindgren, 'Crew-4' mürettebatının, uzaya Crew Dragon Freedom kapsülüyle taşınacağını kaydetti. İki Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve bir Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu uzay istasyonuna gönderilecek. Astronotlarını uzaya taşıyacak yeni kapsülün 'Crew Dragon'un 19 Nisan'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor. Crew-4 görevinin deneme uçuşuyla birlikte, SpaceX'in NASA için gerçekleştireceği 6'ncı uzay uçuşu olacağı belirtiliyor.

SpaceX astronotları, daha önce de uzay araçlarına Endeavor (gayret), Resilience (direnç) ve Endurance (dayanıklılık) isimlerini vermişti.

NASA, SpaceX ile Blue Origin rekabetini kızıştıracak NASA, Ay programı Artemis için ikinci bir insanlı Ay’a iniş aracı geliştirme planlarını duyurdu. Uzay ajansı, rekabeti kızıştırmak üzere SpaceX’in yanı sıra büyük ihtimalle Blue Origin’i de programa dahil edecek.

NASA, Kuzey Işıklarına roket fırlatacak Kuzey Işıkları, Dünya üzerindeki en muhteşem manzaralardan biri ancak gökbilimciler bu ışıkların arkasındaki nedeni araştırıyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), gezegenimizin uzayla nasıl enerji alışverişi yaptığını incelemek için iki roketi Kuzey Işıklarının içinden geçirmeye çalışacak.