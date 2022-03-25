Türkiye Gazetesi

Sivas'ta kapı numaralarını QR kodlu modern kapı numarasına dönüştürülüyor. İlk etapta şehirdeki bin 500 kapı numarasını dönüştürmek için çalışma başlatan Belediye, ilerleyen günlerde tüm tabelaları modern örnekleriyle değiştirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde yürütülen proje kapsamında, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MASK) çalışmaları da tamamlandı. Sahadaki entegrasyon ve yeni açılan alanların düzenlemesine devam eden Belediye ekipleri, ana caddelerden başlayarak plan dahilinde tüm cadde ve sokaklarda yenileme çalışması gerçekleştirecek.

Bina numaralarındaki karekodu cihazlara okutarak bina adı, bina türü, kullanım türü, inşa tarihi, ısınma şekli, ruhsat bilgileri, bağlı bulunduğu kadastral parsel bilgileri, asansör bilgisi, idari mahalle, cadde-sokak bileşenleri ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün olacak. İlerleyen dönemde modern kapı numarası sitemine; AFAD ile ilgili bilgiler, en yakın otobüs durağı, binada ikamet edenlerin cep telefon numaraları, belediye ödeme sistemine bağlantı, bir afet durumunda doğru konum bilgisi ile acil durum haber verebilme imkânı gibi hizmetlerinde eklenmesi planlanıyor.

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