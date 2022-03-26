Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, son bir yılda Twitter’da Metaverse ile ilgili atılan tweet’leri araştırdı. Buna göre Metaverse ile ilgili paylaşımlar 10 kat artarak 10 milyon tweete ulaştı. Tweet’lerde en çok, ‘sarmalayan teknoloji’, ‘sanal gayrimenkul’, ‘sosyal ticaret’,‘nesnelerin interneti’ ifadeleri kullanıldı. En çok kullanılan hashtag’in de NFT olduğu aktarıldı. NFT, kripto para teknolojilerini kullanarak 2015 yılında ortaya çıkan ve dünyada giderek popüler hâle gelen Non-Fungible Tokens, yani takas edilemez jetonlar anlamına geliyor. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, artık ortalama 7 saatin internette geçirildiğini ve bundan sonra dünya nüfusunun yüzde 25’inin günde en az bir saatini Metaverse’de geçireceğini söyledi. Koç, bunun ciddi bir tüketim ortamı oluşturacağını ve büyük şirketlerin buna dâhil olmaya çalıştığını dile getirdi. Koç ayrıca, Metaverse’ün şimdilik sadece bir isimden ibaret olduğunu ve bu alanda tek bir şirkete bağlı kalınmaması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz salı günü AK Parti Bilgi İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından ‘Forum Metaverse’ çalıştayı düzenlenmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Metaverse’in önemine dikkat çekerek, “Biz ‘TEKNOFEST gençliği’ dedik, şimdi ise ‘Metaverse ile birkaç adım öne çıkan bir gençlik’ diyoruz. Bunun için burada sizlerin huzurunda önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Metaverse'te tepki çeken hamle: Kahramanmaraş Kalesi'ne Fransız bayrağı dikti Metaverse (sanal evren) platformunda bir kullanıcı, Kahramanmaraş Kalesi'nde satın aldığı iş yerine Fransız bayrağı dikti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Şevki Karabekiroğlu duruma tepki gösterdi.

Film sahneleri gerçek oluyor! Metaverse'de artık acıyı hissedebileceğiz Evlilikten partilere kadar hayatımızın her alanına giren Metaverse dünyasında yeni bir boyuta geçiliyor. Tokyo merkezli Sony destekli bir şirket olan H2L, özel çabalar ile geliştirdiği ve üzerinde bayadır çalıştığı elektrik simülasyonu kullanan bir kol bandı geliştirdi. Geliştirilen bu bandın temel amacı ise acıyı iletmek. Sanal gerçeklik oyunları için kullanılacak olan bantlar insan derisinde bir kuş gagalaması veya rüzgarı hissine yakın bir his verecek. Atılan bu adım ile birlikte bilimkurgu filmlerindeki sahneler gerçek olacak.