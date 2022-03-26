Türkiye Gazetesi

Ukrayna hükümeti, Rusya'nın işgalini gösteren bir zaman çizelgesini NFT eserine dönüştürerek satışa çıkardı. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, koleksiyonun tanıtımını Twitter'da duyurdu ve "Rusya Ukrayna'yı yok etmek için tankları kullanırken, biz devrimci blok zinciri teknolojisine güveniyoruz" şeklinde yorum yaptı.

Ukrayna'nın 'Meta Tarihi: Savaş Müzesi' koleksiyonundan ilk NFT.

Koleksiyonun satışından elde edilecek tüm gelir Ukrayna'nın ordusunu ve sivillerini desteklemek için Dijital Dönüşüm Bakanlığı'na gidecek. 'Meta Tarihi: Savaş Müzesi' başlıklı koleksiyonda savaşın en kritik dönüm noktalarını aktaran bazı haberler, sanatçıların illüstrasyonu eşliğinde sunuluyor.

UKRAYNA, 54 NFT ESERİ ÇIKARDI

Şubat ayının sonundaki savaşın ilk üç gününü kapsayan toplam 54 NFT satış listesinde ve ilki önümüzdeki hafta başında satışa çıkıyor. Proje, blockchain şirketi Fair.xyz'den bir NFT satış platformu üzerine inşa edildi.

Ukrayna, Mart ayının başında NFT'lerini duyurdu. Bu alana yönelik çalışmalar yapacaklarını belirten hükümet, gelirin orduya katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Bu arada, Ukrayna hükümeti dünyanın dört bir yanından kripto bağışı da topluyor. İlk üç haftada 54 milyon dolara eşdeğer kripto para topladığı söyleniyor.

Rus asker Ukrayna’daki komutanını tankla ezdi Ukrayna’yı işgal eden Rus kuvvetlerinin komutanlarından Albay Yuri Medvedev, bir askerinin kendisini tankla ezmesi üzerine yaralandı.

ABD'li askerler Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi Amerikalı askerlerin Ukrayna saflarında savaşırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.