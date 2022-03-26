Türkiye Gazetesi

Elon Musk, 10 Ocak 2016'da Twitter paylaşımında Tesla'nın tam otonom (sürücüsüz) elektrikli bir aracı iki yıl içinde çıkaracığını ileri sürdü. Ancak üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen halen Tesla'nın böyle bir aracı piyasaya süremediğini görüyoruz. Futurism teknoloji sitesinin haberine göre, Elon Musk'ın belki de şimdiye kadarki en kötü sözü bu olabilir.

Tesla, yaklaşık dört yıldır bir 'tam kendi kendine sürüş' paketi satsa da şirket, sürücüsü olmadan bir yerden başka bir yere çağrılabilecek bir araba teslim etmeye halen başlamadı. Elbette 'Tam kendi kendine sürüş' olmasa da bu terimi büyük oranda karşılayabilen Tesla araçları mevcut. Daha önce sürücü koltuğunda tek başına seyahat eden köpek videosunu birçoğumuz gördük.

Bununla birlikte, otomobil endüstrisi uzmanları Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi Seviye 2'nin kısmen otomatikleştirilmiş sistemini tam kendi kendine sürüş olarak adlandırılmasına itiraz ediyor. Uzmanlar, Tesla'nın bu terminolojiyi kullanarak tüketicilere otomobilin yetenekleri hakkında yanlış bir izlenim verebileceğine dikkat çekiyor.

TUTMAYAN TAHMİNLER, TUTULMAYAN SÖZLER...

Elon Musk'ın 2016'da ileri sürdüğü, Tesla sahiplerinin bir düğmeye tıklayıp kendi kendine giden arabalarını ülke çapında çağırabileceklerine yönelik tam otonom sürüş teknolojisi sürekli olarak erteleniyor. Üstelik son dönemlerdeki açıklamalara ve sızıntı bilgilere göre bu teknolojinin gelmesi için iki yıl daha beklememiz gerekecek.

Road and Track dergisi, Elon Musk'ın tutamadığı sözlerinin bir listesini yazmıştı. Musk 2019'da 2020 yılına kadar büyük şehirlerin sokaklarında bir milyondan fazla otonom Tesla 'robotaksisi' olacağından emin olduğunu söylemişti ancak halen robotaksiler yok.

Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda SpaceX ve Tesla dahil olmak üzere birçok girişimin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, şu anda dünyanın en zengin insanı konumunda. Musk'ın serveti katlanmaya devam ederse iki yıl kadar sonra dünyanın ilk trilyoneri olacağı tahmin ediliyor.

Yıllar önceki fotoğrafı gündeme geldi: Elon Musk, 'nereden nereye' dedirtti Elektrikli otomobil devi Tesla ve uzay şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, yıllar önce çektirdiği bir fotoğraf ile gündeme geldi. Avrupa'daki ilk Tesla fabrikasının açılışını yapan Musk'ın yıllar önce hurdacıda yedek parça aradığı fotoğraf 'nereden nereye' dedirtti...