Türkiye Gazetesi

TİGAD Niğde temsilcisi İsmet Ünver beraberinde Necmi Pişkin ve Hüseyin Gökdemir katılım yaptı. TİGAD Niğde temsilcisi İsmet Ünver ise artık teknoloji çağı hızla ilerken, habercilik de internet üzerinden daha hızla okuyucusunun yanında yer almıştır. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından Nevşehir ilimiz kapotakya bölgesinde meslektaşlarımızla buluştuk ve düşüncelerimizi paylaştık etkin kararlar aldık şeklinde konuştu.

TİGAD Nevşehir İl Temsilcisi ve CT Medya İmtiyaz Sahibi Can Taşkın’ın ev sahipliğinde Crowne Plaza Cappadocia Hotel’de “Kapadokya Dijital Medya Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya; il protokolünün yanı sıra TİGAD il temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

“BU TOPLANTIYI ÇOK ZOR ŞARTLARDA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, yaptığı konuşmada sözlerine, kadim şehir Kapadokya’nın başkenti Nevşehir’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başladı. Çalıştayı hazırlarken yaşadıkları bazı olayları gündeme getirmek istediğini ifade eden Geçgel, “Bu toplantıyı çok zor şartlarda gerçekleştiriyoruz.” diyerek, çalıştayın gerçekleştirilmesinde maddi manevi emeği olan Can Taşkın’a teşekkür etti.

Yola birlikte çıktığı arkadaşlarını yarı yolda bırakmadığını vurgulayan TİGAD Başkanı, uzun zamandır dijital medya çalıştayları yapmayı planladıklarını belirterek, “ Yönetim kurulu ile birlikte İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ile görüştük. Kendisine 7 bölgede 7 çalıştay yapacağız dedik. Bunun ilk ayağı Nevşehir oldu. Bunun başarısı Can Taşkın’a aittir. Çünkü ilkleri yapmak çok zordur, gerisi gelir. Önemli olan buna başlamaktır.” sözlerini kaydetti.

"DİJİTAL MEDYA, KANUNUN OLMAYAN BİR YAPI"

Okan Geçgel, dijital medyanın, kanunu olmayan ve kanunlarda tanımı olmayan bir yapı olduğunu ifade ederek, “Mesela günlük 10 milyon kitleye olan bir haber portalı var. 100-200 tirajlı gazetelerin hizmetlisi dahi Sarı Basın Kartından yararlanırken, bu haber potalının editörü, genel yayın yönetmeni Basın Kartı hakkından yararlanamıyor. Bu çok tezat bir durum. Dolayısıyla bu haksızlıkların giderilmesi gerekiyor. Bir an önce Dijital Medya Kanununun çıkması gerekiyor. Bu manada TİGAD olarak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ile paydaşız. Güzel çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah mayıs ayında Ankara’da daha geniş katılımlı bir çalıştay yapacağız. Bölgesel çalıştaylar da yapacağız.” diye konuştu.

Geçgel, sözlerinin sonunda TİGAD İl Temsilcilerine seslenerek, “Bütün engellemelere rağmen burada olmanız çok güzel.” İfadelerini kullandı.

TAŞKIN: İLKLERİ YAPMAK GURUR VERİCİ

Çalıştayın ev sahibi TİGAD İl Temsilcisi Can Taşkın da, bir şeylerin ilklerini yapmanın gurur verici olduğuna işaret ederek, “Yaşadığımız toprakları seviyoruz, sevgimizi göstermenin yolunu CT haber olarak böyle seçtik. Bu işi keyif alarak yapıyoruz. Biz ayağımızı sağlam basıp, diğerini ileri attık. CT Haber olarak Kapadokya’da bir marka olduk.” sözlerini kaydetti. İki oturumda dijital medya enine boyuna konuşuldu. Kapadokya Dijital Medya Çalıştayı’nda dijital medyanın sorunları ve hazırlıkları devam eden dijital medya yasası enine boyuna ele alındı. Konuşmacılar, iki farklı oturumda dijital medya ile ilgili tecrübelerini paylaştı, çözüm önerileri sundu. Ayrıca, katılımcıların sorularını cevapladı.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Nevşehir Şube Başkanı Can Taşkın, “Dünyada gazetecilik artık dijitalleşiyor. Tüm medya kuruluşlarının birer internet sitesi var. Ayraca yazılı ve görsel medya kuruluşu olmayan bir çok internet haber siteleri mevcut. Bu internet siteleri ile ilgili hükümet tarafından önümüzdeki aylarda çıkması beklenen Dijital Medya Kanununun biran önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bu anlamda TİGAD olarak bölge istişare toplantıları düzenledik. Bu toplantıların birincisi Nevşehir'de yaptık. Bu toplantının İnternet Medyacılığı konusunda birçok konuya ışık tutacağına inanıyorum.

Can, "Dijital Medya konusunda kesin hüküm içeren bir yasal düzenleme yok. Bu nedenle Dijital Medyada Deformasyon da arttı. Çıkacak olan yeni yasayla hem gazetecilerin, hem de birçok kesimin kanun nezdinde korunması planlanıyor. Nevşehir'de ilkini gerçekleştirdiğimiz bu çalıştay bizim gibi Dijital ortamda gazetecilik yapan medya mensupları için çok önemli” dedi. Yapılan olan panele Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD)'ne bağlı 65 il temsilcisi ve ulusal internet siteleri sahipleri olmak üzere yaklaşık 100 gazetecinin katılım yapması bizi çok mutlu etti"dedi.