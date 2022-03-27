Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bilişim Vadisi’ne Ocak 2021’de kabul edilen Miafon, yerli ve millî teknoloji ile geliştirdiği yeni nesil IP görüntülü interkom sistemi ile ilk defa diyafonu mobil hâle getirerek daire içi cihaz yatırımı, kablolama maliyeti ile kurulum sürecini ortadan kaldırdı. Yerli yazılımı sayesinde alanındaki ilk maliyet ve zaman tasarruflu sistemi kurduklarını belirten Miafon Teknoloji Kurucu Ortağı Hulusi Şirikçi “Miafon’un sağladığı tasarruf sayesinde üç ayda 10 bin konuta ulaştık. Daire başı yatırım bedelinin 2.500 TL olduğu bir ortamda, konut sahiplerinin 25 milyon TL’si ceplerinde kaldı. Hedefimiz katma değerli yerli teknoloji ile ülke büyümesine katkıda bulunmak” dedi.

Miafon, ev sahiplerine nerede olurlarsa olsunlar cep telefonlarından bir tuşla kapılarını açma, bir tuşla misafirlerini görme ve konuşma imkânını veriyor. Sistem mobil erişimle ev sahibinin kapısına gelen kargo ve siparişlerden tek bir tuşla anında haberdar olmasını sağlıyor. Diyafonlar elektrik kesildiğinde kullanılamazken, Miafon’da güvenlik, elektrik kesilse bile 4G bir modem ve bir UPS desteği ile ulaşılabilir oluyor. Miafon, kapı zilini sessize alma özelliğiyle de evde çalışanların rahatsız olmasının önüne geçiyor.

Rusya'dan Avrupa uydularına siber saldırı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının üzerinden bir ay geçti ancak haftalar sonra yeni bir iddia ortalığı karıştıracak türden. Amerika Birleşik Devletleri hükümet yetkilileri, Şubat ayı sonlarında Ukrayna askeri iletişimini etkileyen bir Avrupa uydu interneti hizmetine yönelik siber saldırının arkasında Rusya ordusu olduğunu ileri sürdü.