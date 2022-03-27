Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Geçtiğimiz yıl yüzde 54 büyüme ile 26,2 milyar TL’lik satış yapan Hepsiburada ürün adedini yüzde 103 artırarak 90,3 milyona çıkarmayı başardı. 2021 yılının son çeyreğinde platform üzerinden verilen sipariş adedi ise 17,4 milyona ulaşarak rekor kırdı. Aldığı sipariş sayısını yıllık bazda yüzde 53 artırarak 53,5 milyon adede taşıyan firma, böylece 2021 yılında dakikada 102 sipariş almış oldu. Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2021'de yüzde 38 artışla aylık 246 milyon kullanıcıya ulaştıklarını belirterek "Hepsiburada platformu üzerinden ticaret yapan aktif satıcı sayımız, geçen yıla oranla yüzde 68 artışla 75 bine yükseldi. Bu artışta, pandemi döneminde yerel işletmeler ve KOBİ’ler için can suyu olma ve perakende sektörü ile el ele büyüme yaklaşımımızın etkili olduğunu memnuniyetle görüyorum" dedi.

Hepsiburada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar”ı YouTube kanalında ağırlıyor... Hepsiburada’nın hazırladığı üç bölümlük video serisi bugün markanın Youtube kanalında izleyicilerle buluşuyor.