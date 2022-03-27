Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafalarda soru işareti oluşturdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk, takipçilerine "Yeni bir platforma ihtiyaç var mı?" sorusunu sordu. Paylaşımı görenler ise ‘Elon Musk yeni bir platformu açıyor?’ sorusunu sormaya başladı.

“SOSYAL MEDYA PLATFORMU KURMAYI DÜŞÜNÜR MÜSÜN?”

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'a bir takipçisi "İfade özgürlüğüne öncelik veren, propagandanın en aza indirildiği ve açık kaynaklı bir algoritması olan bir sosyal medya platformu kurmayı düşünür müsün?" sorusunu sordu.

YENİ BİR ANKET YAPTI

Takipçisinden gelen soruyu ciddi bir şekilde düşüneceğini belirten Elon Musk, Twitter hesabına "Yeni bir platforma ihtiyaç var mı?" sorusunu sabitledi. Tesla CEO'su, 2 gün önce de takipçilerine "İşleyen bir demokrasi için ifade özgürlüğü esastır, siz Twitter'ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz?" sorusunu sorarak bir anket yapmıştı.

ANKET SONUÇLARI ŞAŞIRTTI

Ankette oy kullananların 70'ten fazlası ''Hayır'' cevabını vererek, Twitter'ın ifade özgürlüğü ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmadığına inandıklarını kaydetti. Elon Musk, Forbes dergisinin gerçek zamanlı milyarderler endeksine göre 270 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin kişisi konumunda.

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